HLB, temor por la enfermedad sin cura que destruye la producción citrícola y la campaña de concientización

Considerando que se trata de una enfermedad que no tiene cura , que puede generar graves pérdidas en el sector citrícola de Uruguay , incluso la destrucción total de sistemas productivos con los consecuentes perjuicios para productores, empresas y trabajadores, el gobierno decidió reforzar la campaña de prevención contra el HLB .

Este martes 23, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), teniendo como marco el acto inaugural de la Zafra Citrícola 2026 , autoridades nacionales presentaron la campaña de información y concientización sobre HLB.

En Paysandú, en el establecimiento Azucitrus – Casco, organizada por la Unión de Productores y Exportadores de Frutas del Uruguay (Upefruy), hubo una actividad con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi; del ministro interino del MGAP, Matías Carámbula; del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; y de representantes del sector productivo e industrial.

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Participaron, también, el director de los Servicios Agrícolas del MGAP, Agustín Giudice; y la directora de la Granja, Laura González.

Finalizado el acto de estreno de la zafra las autoridades se trasladaron a la localidad de Gallinal, donde fue presentada la campaña "Uruguay protege sus cítricos del HLB", actividad que consideró una muestra de contenidos audiovisuales y la presentación de una obra de teatro diseñada por el grupo “La Galera”, que es parte de la campaña mencionada, que se replicará en escuelas de Salto, Artigas y Paysandú.

La campaña de comunicación y sensibilización se desarrolla en el marco del convenio entre el MGAP, el INIA y Uperfruy, con el apoyo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Carámbula destacó el trabajo articulado con los distintos involucrados para mantener el control sobre la enfermedad del HLB.

Explicó que se realiza un seguimiento permanente de esta enfermedad y subrayó que la genética y la sanidad son los pilares del estatus de Uruguay como exportador de alimentos.

La campaña se enmarca en la política de desarrollo del sector, que incluye, además de sanidad y genética, la apertura de mercados, la inversión en tecnología, la innovación, la logística, el desarrollo local y el ingreso de divisas.

En ese sentido, ratificó el compromiso del gobierno de actualizar el plan de desarrollo del sector iniciado en 2010.

Esta campaña se viene aplicando en zonas de producción citrícola como Artigas, Salto, Paysandú, Canelones y San José, pero también se efectuarán acciones en Rivera y Cerro Largo (frontera seca en verano).

Incluye productos comunicacionales para redes sociales, cartelería en pasos de frontera y spots de radio en medios locales enfocados principalmente a concientizar al turismo y pobladores de los mencionados departamentos y a difundir los síntomas que puede presentar cualquier tipo de cítrico.

Lo que se pide

Se enfatiza en evitar comprar plantas cítricas que no cuenten con la debida certificación del Inase o su análogo en el exterior, a no trasladar ejemplares, ni partes de plantas entre los traspatios y a reportar a los Servicios Agrícolas del MGAP ante sospecha de síntomas, utilizando el chatbot 092 590 277. La herramienta permite el envío de imágenes y también la ubicación de la denuncia ciudadana, se indicó.

Citricultura en Uruguay

En Uruguay la citricultura ocupa 13.000 hectáreas e involucra unos 15.000 puestos de trabajo directo.

Anualmente, se producen unas 300.000 toneladas de fruta cítrica y se exporta algo más de la mitad por unos US$ 65 millones.

Carámbula señaló que el sector ha logrado consolidar una cadena exportadora, a la cual se le abren más posibilidades con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y destacó la capacidad del sector citrícola para generar empleo y desarrollo local.

Recordó que en 2010 se estableció una hoja de ruta para el sector, plan estratégico que será actualizado en este período, en diálogo con el sector privado.

Encuesta

La producción de cítricos de la zafra 2025, acumulando las cuatro especies (naranja, mandarina, limón y pomelo), fue de 274.399 toneladas (una caída interanual de 10%) en 13.294 hectáreas, con base en los datos de la Encuesta Citrícola Primavera 2025, realizada por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP.