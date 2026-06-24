Crean una Calculadora Celeste que predice las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda en el Mundial: así funciona

El empate 2-2 de Uruguay ante Cabo Verde dejó la clasificación a la próxima fase del Mundial 2026 comprometida, y disparó la pregunta de cuántas chances le quedan a la celeste. Una herramienta web intenta responderla con un número: la Calculadora Celeste, desarrollada por el informático Juan Diego Balbi, que hoy ubica a Uruguay con un 37,5% de chances de meterse en dieciseisavos de final. Como resume la propia pantalla, la celeste está "al filo".

Lo primero que cuenta el sitio web es cuál es el próximo partido importante al que Uruguay debe prestar atención y qué resultado conviene. A modo de ejemplo, “Bosnia y Herzegovina–Catar, alentá al empate”, dice. Más abajo da un porcentaje de qué tan difícil es que ese resultado se dé.

Para realizar todo esto Balbi aclara qué es lo que la calculadora no hace. "No está prediciendo nada; lo que hace es contar, en base a las chances que tiene cada cuadro de ganar cada partido", explicó el desarrollador.

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El particular récord del Chengue Morales en la historia de los mundiales, del recordado Uruguay vs Senegal de 2002, y que estuvo muy cerca de perder en esta edición de la Copa del Mundo

¿Y cómo cuenta? Jugando el resto de la fase de grupos adentro de una computadora, pero no una vez, sino unas 50.000 veces seguidas. Cada una de esas 50.000 corridas es un Mundial completo, con todos los partidos que faltan jugados de principio a fin.

Al terminar, la herramienta hace una sola cosa: mira en cuántos de esos 50.000 Mundiales Uruguay terminó clasificando. Si pasó en 40 de cada 100, te muestra 40%.

El motor que está por detrás es una simulación de Montecarlo, una técnica que resuelve un problema repitiéndolo miles de veces con resultados al azar. Para cada partido que todavía no se jugó, la calculadora le asigna un marcador. Pero, según Balbi, el azar acá no es puro.

La comparación que usa el desarrollador es la de tirar un dado. Solo que en este caso es un dado basado en información de las casas de apuestas, que no sólo estiman quién gana sino cuántos goles se esperan en promedio de cada lado. A modo de ejemplo, Balbi mencionó que España puede tener 1,5 goles esperados y Uruguay 0,7. Eso inclina el dado, pero no lo define: a los equipos fuertes les salen más goles más seguido, y a los flojos menos.

Para cada partido ese dado se tira dos veces, una por equipo, y así define cuántos goles hace cada uno. Si en un Uruguay-España sale un dos y un uno, el resultado de esa simulación es España 2-1.

Con los goles de cada partido, la calculadora arma la tabla de verdad: puntos, diferencia de gol y los desempates nuevos de la FIFA, todo igual al reglamento. Después aplica la regla del torneo –pasan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros– y recién ahí chequea si Uruguay quedó adentro.

A partir de esas mismas 50.000 corridas, la herramienta separa los escenarios según lo que pase con España. Por eso muestra que, frente a la selección española, Uruguay clasifica en el 100% de las simulaciones si gana, en el 97% si empata y en apenas el 5% si pierde. De ahí el mensaje "con un empate ante España, estamos adentro".

¿Quiénes lo desarrollaron?

Balbi contó que desarrolló la calculadora solo y que la primera versión estuvo arriba rápido: "En unas 3 o 4 horas ya estaba funcionando", dijo.

Después, cuando empezó a haber tráfico, le sumó alrededor de 8 horas más de desarrollo.

Eel proyecto fue una movida entre amigos: la idea original y el armado del equipo fueron de Agustín Castagnet, mientras que Juan Lussich se encargó de la difusión y Juan Pedro Falco sumó difusión y la producción de los audiovisuales.