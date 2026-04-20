Accidente fatal en Los Arrayanes: imputaron al conductor por homicidio complejo culpable con prohibición de conducir y salir del país

Cinco meses y medio después de ocurrido, la justicia de Maldonado imputó al conductor que sobrevivió al accidente fatal en camino Los Arrayanes por un delito complejo de homicidio culpable calificado por el resultado de las muertes de Agustín Cajtak y Lola Ferreres Sánchez, ambos de 18 años.

En la audiencia que se realizó este lunes, la jueza letrada de Maldonado Sylvia García Noroya dispuso que el joven de 22 años deberá cumplir medidas cautelares por 180 días, hasta el 17 de octubre. Esas medidas implican que deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la seccional policial y entregar el pasaporte, además de que se le prohibirá salir del país y conducir vehículos.

Las pericias realizadas al conductor del Volkswagen Golf por el laboratorio de Química y Farmacología del Instituto Técnico Forense concluyeron que tenía 0,83 gramos de alcohol en sangre, así como presencia de tramadol aunque en dosis terapéuticas.

Fiscal Vaz pedirá la imputación por homicidio culpable del conductor que sobrevivió en el accidente fatal en Los Arrayanes

En el caso de Cajtak y Ferreres, la pericia toxicológica arrojó que no había rastros ni de alcohol ni de fármacos en la sangre en ninguno de los dos.

El defensor del imputado Ignacio Durán aceptó la imputación del fiscal y señaló que no apelaría.

Según contaron a El Observador los abogados Alejandro Balbi y Rafael Silva, representantes de las familias Ferreres y Cajtak, ambos plantearon en la audiencia que mucho antes de la colisión el conductor del Golf ya había cometido faltas graves y que tuvo una conducta imprudente.

Silva dijo que en ese sentido expresaron que previo al choque había cruzado semáforos en rojo y conducía a excesiva velocidad, al transitar por una curva aceleró, adelantó a otro vehículo en una zona de doble línea amarilla, además de tener alcohol en sangre, ante lo cual aspiraban a que más adelante el fiscal pudiera imputarle homicidio a título de dolo eventual.

El dolo eventual implica que por la conducta imprudente del conductor debió prever que podía haber matado a personas.

El mensaje de la madre de Ferreres

Si bien en la audiencia sólo hablaron los abogados, la madre de Ferreres quiso compartir una reflexión. Según relataron los abogados afirmó que del caso "hacía responsable al responsable" pero que llamaba a la conciencia popular y a reflexionar que ser conductor también es manejar un arma y dependerá de la madurez y responsabilidad con la que se utiliza si se transforma en un arma.

En ese sentido dijo que "la mayoría de los accidentes de tránsito son evitables" y que si esto no sirve para tomar conciencia de nada servirá el dolor por el que pasaron las familias de las víctimas.