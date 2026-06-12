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Accidente fatal en Montevideo: un peatón murió tras ser embestido por una moto al intentar cruzar Ruta 1

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de gravedad que determinaron su fallecimiento en el lugar

12 de junio de 2026 7:47 hs
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Un hombre de 54 años murió este jueves por la noche luego de ser atropellado por una moto cuando intentaba cruzar la Ruta 1, en Montevideo.

El siniestro ocurrió sobre las 19:00 a la altura del kilómetro 9 de esa ruta, según la información primaria de la Policía Caminera.

Por causas que son investigadas, el peatón intentó cruzar la carretera de norte a sur y fue embestido por una moto que circulaba de este a oeste.

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Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de gravedad que determinaron su fallecimiento en el lugar.

El conductor del birrodado, también de 54 años, resultó ileso. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo.

Las circunstancias del siniestro son investigadas por las autoridades competentes.

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