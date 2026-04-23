Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 24 de abril

Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 26 °C, con presencia de neblinas en gran parte del país, según Inumet

23 de abril de 2026 21:00 hs
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 24 de abril una jornada con cielo algo nuboso a cubierto en la mayor parte del país, presencia de nieblas y neblinas, y probabilidad de precipitaciones aisladas en el norte.

Montevideo y Área Metropolitana

Montevideo y Área Metropolitana tendrá una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C. Durante la mañana se presentará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y neblinas, mientras que en la tarde y noche se mantendrán condiciones similares. El viento soplará del noreste y este entre 10 y 20 km/h.

Este

En el este, las temperaturas irán de 9 °C a 23 °C. Se espera un comienzo de jornada algo nuboso y nuboso con nieblas y neblinas, y una tarde con períodos de mejora, aunque persistirán las neblinas. Los vientos serán del este y noreste entre 10 y 30 km/h.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 23 de abril

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 22 de abril

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C, con cielo algo nuboso a nuboso durante todo el día y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento será del noreste en la mañana y del este en la tarde, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte, donde se registrarán las temperaturas más altas, entre 11 °C y 26 °C, el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas durante la mañana y lluvias escasas hacia la tarde-noche, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del este al noreste entre 10 y 30 km/h.

Las más leídas

Caso Gonzalo Aguiar: después de dos años se imputará en proceso abreviado al hombre que ofició falso casamiento

Nacional 82-84 Peñarol: el carbonero ganó otra vez en el Parque un clásico infartante por la Liga Uruguaya de Básquetbol; molestos, hinchas locales invadieron la cancha, hirieron a un dirigente rival, y el albo se expone a duras sanciones

Una investigación descubrió la "isla de calor" que provocan los data centers en Uruguay

Ejército compró pero no puede utilizar 89 vehículos todoterreno porque contravienen decreto sobre calidad del aire

Temas

Inumet Clima Uruguay

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos