Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 24 de abril

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 24 de abril una jornada con cielo algo nuboso a cubierto en la mayor parte del país, presencia de nieblas y neblinas, y probabilidad de precipitaciones aisladas en el norte.

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Montevideo y Área Metropolitana Montevideo y Área Metropolitana tendrá una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C. Durante la mañana se presentará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y neblinas, mientras que en la tarde y noche se mantendrán condiciones similares. El viento soplará del noreste y este entre 10 y 20 km/h.

Este En el este, las temperaturas irán de 9 °C a 23 °C. Se espera un comienzo de jornada algo nuboso y nuboso con nieblas y neblinas, y una tarde con períodos de mejora, aunque persistirán las neblinas. Los vientos serán del este y noreste entre 10 y 30 km/h.

Oeste Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C, con cielo algo nuboso a nuboso durante todo el día y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento será del noreste en la mañana y del este en la tarde, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.