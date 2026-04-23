"No es una solución adecuada": FEMI sobre proyecto para que médicos recién recibidos atiendan en hospitales públicos los primeros años

La Federación Médica del Interior (FEMI) afirmó que el proyecto de ley para que médicos y especialistas recién recibidos atiendan en hospitales públicos en sus dos primeros años "no constituye una solución adecuada" .

La propuesta del diputado Federico Preve tiene como objetivo dar mayor cobertura a las "necesidades asistenciales determinadas por la autoridad sanitaria competente" y "promover la equidad, calidad asistencial y el acceso universal a la atención sanitaria".

La implementación de este proyecto alcanzaría a los "profesionales que culminen la formación de posgrado en especialidades médicas y otros profesionales de la salud que culminen la formación de grado, posgrado o especialización", señaló el representante del Frente Amplio.

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Preve, médico neurólogo, plantea que los profesionales cumplan una "carga horaria semanal mínima de cuatro horas y una máxima de 16 horas , durante un período de dos años".

Mientras que desde FEMI afirman que "la herramienta propuesta, basada en la obligatoriedad, no constituye una solución adecuada para un problema de carácter estructural".

"La dificultad en la radicación de especialistas en el interior no responde a una falta de médicos, sino a la concentración de la formación de especialidades en Montevideo, la limitada oferta de residencias en el interior y las diferencias en las condiciones de trabajo y desarrollo profesional", explica el comunicado de la institución.

"La imposición de un período obligatorio de ejercicio no garantiza la radicación sostenida de profesionales ni la calidad asistencial, pudiendo además generar efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo", según FEMI.

En cambio, la federación entiende que "las soluciones deben orientarse a fortalecer la formación de especialistas en el interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales para la radicación".

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ASSE Foto: Gastón Britos / FocoUy

Aunque en el proyecto se establece una carga horaria mínima y una máxima, la demanda horaria definitiva será determinada por la reglamentación de la ley, siempre y cuando el proyecto se apruebe.

También se tendrá en cuenta para determinar esta carga horaria la "distancia que exista entre el lugar de prestación del servicio y la capital del país".

Por otra parte, el proyecto establece que será el Ministerio de Salud Pública (MSP) el que determine las "necesidades asistenciales de cada especialidad".

Esta obligatoriedad no regirá para aquellos que ya estén recibidos con anterioridad a la promulgación de la ley, aunque sí lo será para aquellos que inicien su formación de posgrado con posterioridad.

El MSP "no registrará ni habilitará" el título para el ejercicio de la profesión para aquellos que no cumplan con lo dispuesto en el proyecto, que recién iniciará su trámite parlamentario.