Personas que difundan imágenes sexuales de terceros creadas con IA podrían ser penalizados: avanza nueva reglamentación

El proyecto de ley que presentó el diputado colorado Gabriel Gurméndez , que propone penalizar a las personas que difundan imágenes sexuales o íntimas de terceros creadas con inteligencia artificial (IA) u otras tecnologías, avanza en el Parlamento.

La propuesta ya fue votada de forma unánime en la Cámara de Diputados y también en la comisión del Senado donde estuvo a estudio. Ahora, resta que sea aprobada en el pleno de la Cámara de Senadores.

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Gurméndez planteó modificar el artículo 92 de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género de 2017.

Actualmente, el artículo pena al "que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización" con "seis meses de prisión a dos años de penitenciaría".

La modificación esta dirigida al "que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones reales o simuladas de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización", también por la misma cantidad de tiempo en prisión. En ambos casos, el vigente y la posible modificación, "en ningún caso se considerará válida la autorización otorgada por una persona menor de 18 años de edad".

"Se entiende por imágenes o grabaciones simuladas aquellas que, de manera verosímil, mediante inteligencia artificial, edición digital u otra tecnología que produzca una representación falsa pero creíble en apariencia, voz o conducta de la persona afectada", explica el proyecto de ley a consideración ahora del Senado de la República.

Como ya pasa con la ley vigente, "los administradores de sitios de internet, portales, buscadores o similares que, notificados de la falta de autorización, no den de baja las imágenes de manera inmediata, serán sancionados con la misma pena prevista en este artículo".

Dentro de la exposición de motivos, el diputado del Partido Colorado explica que "la evolución de las tecnologías digitales ha permitido la creación de imágenes y videos altamente realistas que simulan a personas en situaciones que nunca ocurrieron, en especial mediante técnicas conocidas como deepfake", es decir o "ultra falso".

"Esta tecnología, al ser utilizada con fines no consentidos y en contextos de contenido sexual o íntimo, constituye una grave vulneración de derechos fundamentales como la intimidad, el honor, la integridad moral y la propia imagen" añade el dirigente opositor.

"Lamentablemente en los últimos tiempos han ido creciendo los casos de este tipo de abusos, que afectan a las víctimas principalmente mujeres y menores", añade la exposición, que también enumera legislaciones de otros países para combatir estas prácticas, como por ejemplo en Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Francia y Canadá.