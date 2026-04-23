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Los artistas también podrán usar la tecnología de YouTube para buscar 'deepfakes' con su imagen

Esta tecnología ayuda a detectar si otras personas están usando sin permiso la imagen facial del artista

23 de abril de 2026 14:15 hs
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Imagen creada con inteligencia artificial.

Imagen creada con inteligencia artificial.

YouTube ha puesto a disposición de la industria el entretenimiento su tecnología de detección de parecidos, hasta ahora disponible para los creadores de contenido en la plataforma, para que los artistas puedan detectar 'deepfakes' con su imagen.

La compañía tecnológica ha trabajado junto con agencias de talentos y empresas de representación para mejorar la tecnología detección de parecidos, con el objetivo de que los propios artistas puedan utilizarla sin necesidad de tener un canal en YouTube.

Esta tecnología ayuda a detectar si otras personas están usando sin permiso la imagen facial del artista en contenidos generados por inteligencia artificial, lo que se conoce como 'deepfakes'. También les da la posibilidad de encontrarlo y solicitar su eliminación, como explica en un comunicado.

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La detección de parecidos se introjo en YouTube en octubre del año pasado para que los creadores de contenido pudieran supervisar la manera en que aparece su imagen, creada o modificada con IA, para ayudar a proteger su identidad, sobre todo en aquellos vídeos manipulados para reflejen una una visión que no comparte.

Europa Press

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