Delincuentes balearon un auto en Ituzaingó frente a una mujer y sus dos hijos menores: hay dos detenidos

La Policía de Montevideo detuvo a un joven de 19 años y a un hombre de 41 años luego de que efectuaran varios disparos contra un auto en el barrio Ituzaingó . Según informaron desde la Jefatura departamental, cerca del vehículo se encontraban la dueña, una mujer de 33 años, junto a sus dos hijos menores de edad, quienes no sufrieron heridas .

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Según el parte oficial, el hecho fue detectado a partir de una alerta del sistema ShotSpotter , que identificó detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 33 años, quien relató que se encontraba junto a sus hijos cerca de su vehículo cuando fueron sorprendidos por varias motos .

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De acuerdo a su testimonio, sin mediar palabras, los ocupantes de las motos efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el vehículo .

Tanto la mujer como sus hijos, ambos menores de edad, no resultaron lesionados a raíz del incidente.

Tras esto, y mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, la Policía logró ubicar y detener a dos de los presuntos autores del ataque, un hombre de 41 años y un joven de 19, ambos poseedores de antecedentes penales. Además, los efectivos incautaron tres motos.

En el lugar de los hechos trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente para recabar pruebas.

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de Primer Turno, que ya dispuso las primeras diligencias del caso. El hecho permanece en investigación.