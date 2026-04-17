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Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Montevideo: la Policía halló tres vainas y un cartucho

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando personal policial fue alertado sobre un herido de arma de fuego en las inmediaciones de Aparicio Saravia y Pasaje J

17 de abril de 2026 11:11 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Policía de Montevideo investiga el asesinato de un joven de 23 años que presentaba una herida de bala en la cabeza, confirmaron desde la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando personal policial fue alertado sobre un herido de arma de fuego en las inmediaciones de Aparicio Saravia y Pasaje J, en la zona de Colón. Al llegar al lugar, encontraron a un joven de 23 años sin aparentes signos vitales, con una herida en la cabeza. Un equipo de emergencia médica acudió al sitio, y el médico actuante constató el fallecimiento del joven.

En el lugar también se encontraba un funcionario policial, quien relató que, mientras se encontraba dentro de su vivienda, escuchó tres disparos. Al salir, observó al joven herido en el suelo. En el lugar se hallaron tres vainas y un cartucho.

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La Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes, la fiscal de Homicidios de Tercer Turno fue informada del hecho y dispuso una serie de diligencias, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. También ordenó la realización de un acta para los funcionarios que arribaron en primera instancia al lugar del crimen.

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