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La Policía investiga el asesinato de un joven de 21 años en barrio Peñarol

Los efectivos se entrevistaron con la pareja de la víctima, una joven de 23 años, quien relató que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó disparos

7 de abril de 2026 11:20 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un joven de 21 años fue asesinado a balazos en la noche del lunes en las inmediaciones de Teruel y Salamanca, en el barrio Peñarol, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Una alerta del sistema ShotSpotter detectó detonaciones en la zona y motivó la intervención del personal policial. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una joven de 23 años, quien relató que se encontraba cocinando dentro de su vivienda cuando escuchó disparos. Al salir, encontró a su pareja herida en el piso.

El joven fue trasladado en un vehículo particular a un centro de salud, donde el médico de guardia constató su fallecimiento.

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En la escena del crimen la Policía ubicó nueve vainas de arma de fuego, mientras que efectivos de Policía Científica realizaron los peritajes correspondientes.

El homicidio es investigado para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

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