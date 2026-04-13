Un joven de 24 años murió tras caer desde el mirador de la Intendencia de Montevideo

Este lunes, un joven de 24 años fue encontrado muerto en la calle Santiago de Chile luego de que cayera desde el mirador de la Intendencia de Montevideo (IM), según confirmaron fuentes de la Policía a El Observador.
De momento, los efectivos se mantienen investigando el incidente a la espera de confirmar las circunstancias detrás de la muerte del joven y confirmar cómo ocurrió el hecho.
Según informó en primera instancia Montevideo Portal, la denuncia del incidente fue recibida por la Policía sobre las 11:00 horas.
En el lugar actuó personal policial junto a equipos técnicos, realizándose las pericias correspondientes y relevamiento de cámaras de la zona.
El caso, de momento, se investiga bajo la hipótesis de autoeliminación, según explicaron fuentes policiales a este medio.
El Observador se comunicó con fuentes de la IM, quienes indicaron que la comuna no iba a realizar declaraciones con respecto al incidente. "Estamos siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública", dijeron.
La Fiscalía fue informada del hecho y dispuso las actuaciones de rigor para el esclarecimiento de lo ocurrido.
Línea telefónica de prevención del suicidio: 0800 0764 o desde cualquier celular *0767.