Video: jóvenes con chalecos reflectivos y un cono simularon controles de tránsito en Maldonado

Un episodio ocurrido durante el fin de semana en Maldonado llamó la atención de los vecinos por un nuevo caso de desorden en espacios públicos, con jóvenes que simularon controles de tránsito y realizaron actos obscenos en la vía pública .

El hecho tuvo lugar en la Rambla Claudio Williman, a la altura de la parada 19 de Playa Mansa , donde dos jóvenes, utilizando chalecos reflectivos y un cono, hicieron señas a automovilistas para que redujeran la velocidad e incluso detuvieran la marcha.

Según un video difundido en redes sociales y compartido por el medio local Cadena del Mar, una vez que los conductores obedecían la indicación, los implicados se bajaban los pantalones frente a los vehículos , generando sorpresa e indignación entre quienes circulaban por la zona.

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En diálogo con el consignado medio, un automovilista relató lo ocurrido y cuestionó la falta de control: “Venía manejando tranquilo y de repente veo que me hacen señas como si fueran inspectores. Bajé la velocidad por precaución y cuando me acerco hacen eso. Es una locura, se perdió totalmente el control y las autoridades no están pudiendo plantarse firmemente”.

Embed - on Instagram: "Un episodio registrado durante el fin de semana en la Rambla Claudio Williman, a la altura de la parada 19 (Mansa), dejó al descubierto una situación de creciente desorden en espacios públicos del departamento. Dos jóvenes, utilizando chalecos reflectivos y un cono, simularon ser inspectores de tránsito y realizaron señas a automovilistas para que redujeran la velocidad e incluso detuvieran la marcha. La escena, captada en video y difundida en TikTok, muestra cómo, una vez que los conductores obedecían la supuesta indicación, los implicados protagonizaban actos obscenos al bajarse los pantalones frente a los vehículos, generando sorpresa e indignación. Un automovilista que circulaba por la zona relató lo ocurrido y expresó su preocupación por la falta de control: “Venía manejando tranquilo y de repente veo que me hacen señas como si fueran inspectores. Bajé la velocidad por precaución y cuando me acerco hacen eso. Es una locura, se perdió totalmente el control y las autoridades no están pudiendo plantarse firmemente”. El hecho se suma a una serie de denuncias reiteradas por parte de vecinos, quienes aseguran que durante las noches se registran concentraciones de jóvenes con vehículos que reproducen música a altos decibeles mediante potentes parlantes, generando disturbios constantes. Además, advierten sobre la realización de picadas y maniobras imprudentes, acompañadas por ruidos ensordecedores provenientes de caños de escape modificados, lo que incrementa la preocupación por la seguridad vial y la convivencia ciudadana. En paralelo, durante el mismo fin de semana se registró otro episodio de gran magnitud en la parada 3 de Playa Brava, donde cientos de jóvenes se congregaron en la explanada del estacionamiento, generando lo que fue descrito por residentes como una “fiesta clandestina” sin ningún tipo de control."

El episodio se suma a denuncias reiteradas de vecinos por ruidos molestos y concentraciones nocturnas en la rambla, donde se registran vehículos con música a alto volumen mediante parlantes de gran potencia.

Además, residentes advierten sobre la realización de picadas y maniobras imprudentes, junto a ruidos provenientes de caños de escape modificados, lo que incrementa la preocupación por la seguridad vial y la convivencia.

En paralelo, durante el mismo fin de semana se registró otro episodio en la parada 3 de Playa Brava, donde cientos de jóvenes se congregaron en la explanada del estacionamiento en lo que vecinos describieron como una “fiesta clandestina”.