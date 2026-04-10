Estafa a jóvenes futbolistas: le pagaban 3.000 euros, les decía que los iba a colocar en clubes de España y quedaban abandonados en la calle

La policía española anunció este viernes la detención de un hombre sospechoso de estafar a jóvenes sudamericanos a los que prometía acceder a grandes clubes de fútbol en España a cambio de hasta 3.000 euros y que acababan abandonados y en la calle.

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Al menos seis presuntas víctimas denunciaron al sospechoso , al que los agentes españoles arrestaron en Madrid "como presunto autor de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa", según indicó la Policía Nacional en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, el detenido ofrecía a los jóvenes la posibilidad de viajar a España, obtener la documentación necesaria y conseguir jugar en alguno de los clubes de fútbol más prestigiosos gracias a sus presuntos contactos.

Para realizar los trámites, les pedía a las víctimas, en su mayoría de escasos recursos económicos, cantidades que podían alcanzar hasta los 3.000 euros (unos 3.500 dólares).

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Una vez en España, sin embargo, los jóvenes apenas obtenían acceso a pruebas en equipos de categorías inferiores y, al no poder hacerse con las licencias federativas necesarias, muchos quedaban sin recursos y en situación de desamparo.

Algunos de ellos, según relató la policía, llegaron a pasar noches en la calle o a pedir préstamos para tratar de devolver las cantidades exigidas.

La investigación se inició por el aviso de dos testigos.

El sospechoso contactaba con los jóvenes en su país de origen al saber, a través de su entorno deportivo, de su aspiración de convertirse en futbolistas profesionales.

Luego les aseguraba que poseía contactos en estos destacados clubes españoles a través de los que podía facilitarles su acceso y obtención de documentación.

Para demostrarlo, les presentaba una serie de "compromisos de invitación" que supuestamente habían emitido los clubes asegurando su incorporación al primer equipo durante tres meses. Pero estos documentos resultaron ser falsos, según comprobó la policía tras consultar con estas entidades.

Igualmente, el detenido instruía a los jóvenes en lo que tenían que decir en los controles fronterizos.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la captación de futbolistas mediante el mismo procedimiento para llevarlos a otros países europeos como Italia, según indicaron en el comunicado.

AFP