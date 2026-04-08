Un joven de 26 años salía de un partido de fútbol y le cayó una rama encima: su estado de salud "reviste gravedad", según médicos

Un joven de 26 años resultó gravemente herido luego de ser golpeado por la caída de una rama en la vía pública , en la noche de este martes en Montevideo .

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El hecho ocurrió en la intersección de Camino Maldonado y Guerra , hasta donde concurrió personal policial tras un aviso por una persona caída en la calle.

Al llegar, los efectivos encontraron al joven inconsciente , por lo que fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia por una unidad de emergencia médica.

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En la Policlínica Malinas, el médico de guardia le diagnosticó “traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, revistiendo gravedad” , según el parte oficial.

De acuerdo al testimonio de un testigo, el joven se retiraba junto a un grupo de amigos tras finalizar un partido de fútbol cuando, en determinado momento, una rama de un árbol cayó sobre él, provocándole las lesiones.

Las ráfagas del ciclón extratropical afectaron desde la noche del martes a Maldonado, Montevideo, Canelones, San José y Colonia, con viento, lluvias y tormentas.

En Montevideo, vecinos reportaron daños y escenas de impacto: árboles sacudidos en Buceo, objetos volando en el Estadio Centenario y destrozos en la terraza del shopping Nuevocentro.

También se registraron incidentes en el tránsito, como la caída de una rama en el Centro que provocó choques de varios vehículos.