Denunciaron a enfermera del Hospital Maciel por revelar datos de la historia clínica del delivery asesinado en el Centro

La Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) recibió una denuncia contra una enfermera del Hospital Maciel por la presunta divulgación de información confidencial de la historia clínica del delivery de 62 años asesinado a puñaladas la semana pasada, confirmaron fuentes del prestador de salud estatal a El Observador.

Según informó en primera instancia Montevideo Portal, la denuncia fue enviada a la dirección del Hospital Maciel , así como a autoridades de ASSE y del Ministerio de Salud Pública ( MSP ).

En el mensaje se señala que una funcionaria habría publicado, desde su cuenta personal de Instagram, un comentario con algunos detalles sobre la historia clínica del hombre, contando que el delivery no había fallecido directamente a causa de la puñalada sino como consecuencia de una "patología cardíaca preexistente" .

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Desde ASSE confirmaron estar al tanto de la denuncia y aclararon a El Observador que no se iniciará una investigación administrativa contra la enfermera, sino únicamente una advertencia .

El caso

La semana pasada, un delivery de origen venezolano fue apuñalado con un arma blanca por un hombre de 30 años. El hecho ocurrió en la intersección de Cuareim y Colonia.

Según informó en su momento este medio, el ataque tuvo lugar mientras el repartidor mantenía una discusión con el atacante, que se encontraba en la zona circulando en un auto y escapó de la escena.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y desde allí coordinaron el traslado del hombre herido al Hospital Maciel, en Ciudad Vieja. Sin embargo, y pese a llegar con vida al centro médico, la víctima de 62 años murió.

Horas más tarde, la Policía logró ubicar el vehículo involucrado en el hecho sobre las calles Yí y Mercedes. El auto era conducido por una mujer, mientras que el atacante viajaba como acompañante.

Días atrás, la Justicia imputó al hombre por un delito de homicidio a título de dolo eventual.