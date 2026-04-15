Residencia por Arraigo: el primer proyecto de ley presentado en Uruguay por la diputada cubana Leydis Aguilera

La diputada nacionalista Leydis Aguilera , la primera legisladora de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo , presentó este martes en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para crear la figura de residencia por arraigo , con el objetivo de regularizar la situación de miles de migrantes que ya viven y trabajan en Uruguay.

La iniciativa busca elevar a rango legal un mecanismo que hasta ahora funcionó de forma temporal a través de decretos, y apunta a otorgar estabilidad jurídica a personas que, según la legisladora, ya están insertas en la sociedad uruguaya. “ Se trata de reconocer y regularizar una realidad ya existente ”, sostuvo Aguilera, quien aclaró a El Observador que el proyecto no implica “abrir indiscriminadamente las puertas” , sino ordenar la situación de quienes ya residen en el país.

El proyecto se enmarca en un contexto de crecimiento de la inmigración en Uruguay. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del último censo de 2023, los inmigrantes representan el 3,5% de la población , lo que equivale a más de 120.000 personas .

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El relevamiento también muestra un cambio en la dinámica migratoria en la última década. Entre 2012 y 2023 ingresaron al país cerca de 56.900 personas nacidas en el extranjero , una cifra muy superior a las 13.000 registradas entre 2000 y 2011 . La mayoría provino de países de la región, especialmente Venezuela, Argentina y Cuba.

Este aumento se acentuó a partir de 2017, con un pico en 2022, aunque con una interrupción durante la pandemia de Covid-19. En paralelo, la emigración de uruguayos al exterior mostró una desaceleración en los primeros años del período intercensal y una posterior reactivación, aunque en niveles menores a los de la década anterior.

Regularizar una situación existente

El proyecto de Aguilera busca complementar la Ley Nº18.250 de Migraciones, vigente desde 2008, y adaptarla a un escenario en el que la inmigración crece de forma sostenida por primera vez en más de un siglo.

La propuesta toma como antecedente el Programa de Residencia por Arraigo, creado por decreto en 2024 durante la administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou, que permitió la regularización de parte de la población migrante, pero dejó a otras personas fuera del sistema al tener un alcance limitado y una vigencia acotada.

Según la legisladora, esa situación generó un “limbo migratorio” para miles de personas que no pudieron acceder a la residencia legal. El nuevo proyecto plantea otorgar carácter permanente a esta herramienta, contemplando arraigo laboral, familiar o educativo, y estableciendo requisitos como permanencia comprobable, ingresos, vínculos en el país y ausencia de antecedentes penales.

En ese sentido, Aguilera sostuvo que la regularización puede ser también una respuesta a los desafíos demográficos del país, marcados por la baja natalidad y el envejecimiento poblacional, y planteó que la inmigración puede convertirse en una oportunidad estratégica para el desarrollo.