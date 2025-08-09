Dólar
Con una goleada, Peñarol cortó una racha de 28 meses sin ganarle a Nacional y ahora le pone presión a los tricolores

Luego del 3-0 de este sábado en el Campeón del Siglo, Peñarol da vuelta la racha frente a Nacional: de 10 clásicos sin ganar pasó a tres sin perder

9 de agosto 2025 - 17:58hs
Foto: Leonardo Carreño

La goleada que Peñarol consiguió este sábado frente a Nacional por la segunda fecha del Torneo Clausura, en el clásico que jugaron en el Campeón del Siglo, tiene varias connotaciones: la primera, la forma en que se impuso (en el marcador y en la superioridad futbolística y anímica), la segunda el impacto que tiene en las tablas de posiciones de la Liga AUF Uruguaya de la temporada 2025 y, la tercera, en la racha de clásico que cortó el equipo de Diego Aguirre.

Peñarol terminó con la racha de Nacional y le ganó un partido clásico después de 28 meses.

El último clásico que había ganado el equipo aurinegro se había jugado el 1° de abril de 2023, cuando en el Campeón del Siglo, por el Torneo Apertura, Peñarol ganó 2-0.

Después de ese encuentro se registraron seis empates y cuatro triunfos de Nacional.

TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

CLÁSICO

Uno por uno de Peñarol ante Nacional en el Torneo Clausura: Ignacio Sosa jugó un clásico consagratorio y Gularte se estrenó a lo grande

Este clásico además representa el primer triunfo de Aguirre ante Nacional en esta etapa como entrenador, después del 1-1, 0-2, 0-0, 1-1 y 1-2 de 2024 y 1-3, 1-2, 1-1 y 0-0 de este año en los nueve partidos que el entrenador había jugado haste este sábado ante los tricolores desde que volvió al club en noviembre 2023.

Con este triunfo de Peñarol ahora la racha se le vuelca a favor.

El equipo de Aguirre sumó este sábado el tercer clásico sin derrota, tras el empate 1-1 en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Clausura, el 0-0 de la final del Intermedio (que se definió por penales) y la victoria de hoy 3-0.

Nacional no le gana a Peñarol desde el 26 de enero, en la final de la Supercopa que dirigió Javier Burgos.

