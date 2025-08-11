Würth y Ayax: un cuarto de siglo de alianza estratégica

La relación comercial entre la empresa Würth Uruguay y Ayax, a través de su taller Gaminer, comenzó en mayo de 2001. Desde entonces, ambas compañías han desarrollado un vínculo sostenido en el tiempo, marcado por la confianza, el compromiso y la colaboración. A lo largo de 24 años, la alianza ha evolucionado más allá de lo estrictamente comercial, consolidándose como una sociedad estratégica entre ambas empresas.

Uno de los protagonistas de esta historia es Ricardo Pianalto, técnico en productos y ejecutivo de ventas de grandes cuentas, quien ha acompañado de cerca este proceso desde hace 15 años, realizando visitas periódicas a las instalaciones de Gaminer. Pianalto recordó sus primeras impresiones: “Cuando comencé a visitarlos, todo estaba recién construido, y se notaba una clara visión de crecimiento. Con el tiempo, la infraestructura se consolidó y comenzaron a expandirse en la comercialización de productos y servicios”.

Ese crecimiento se reflejó especialmente en el área de posventa de Toyota, que luego se amplió a Suzuki, consolidando a esta última como una marca clave dentro de la operación de Ayax. “Fue un crecimiento paulatino pero sostenido”, agregó Pianalto. “Desde entonces, no pararon de avanzar”.

El desarrollo humano también ha sido un pilar de esta evolución. Muchos de los colaboradores que comenzaron sus trayectorias en los primeros años hoy ocupan puestos de responsabilidad, lo que representa un crecimiento integral que trasciende lo comercial. En ese sentido, desde Würth destacan con orgullo haber sido parte de ese recorrido.

En la actualidad, el vínculo entre ambas compañías implica el suministro regular de más de 150 productos, y la adquisición puntual de otros 200. Entre los artículos más demandados se encuentra el limpiafrenos en sus distintas presentaciones; “lo más valorado es su capacidad de desengrasar piezas rápidamente y optimizar los tiempos de trabajo. A este se suman otros productos como grasas, desoxidantes Rost-off y grasas HSS en aerosol y spray, que complementan los procesos del taller” explicó Pianalto.

WURTH (NO USAR)2 Foto: Würth

El nivel de entendimiento alcanzado entre las dos empresas ha permitido incluso una inversión de roles poco común en este tipo de relaciones: en más de una ocasión, Würth se ha convertido en cliente de Ayax, adquiriendo equipos de su división industrial Toyota para su propio depósito logístico. Este gesto resume el alto grado de sinergia y cooperación entre ambas partes.

De cara al futuro, el objetivo de Würth es continuar afianzando este lazo como un socio estratégico confiable y cercano. “Queremos seguir brindando soluciones, estar atentos a las nuevas necesidades y acompañar la evolución constante de nuestro cliente”, señalaron desde la empresa.

Tras casi un cuarto de siglo de colaboración, la alianza entre Würth y Ayax se proyecta como un modelo de relación comercial sólida, basada en valores compartidos y un compromiso mutuo con la excelencia.

Wurth en Uruguay: más de 35 años apostando por el desarrollo del país

Wurth, la compañía alemana fundada en 1945 en la región de Kunzelsau llegó a Uruguay en 1988. Lo que comenzó con 2 personas en un pequeño local, hoy se consolida como una compañía con 170 colaboradores, 6 locales en 3 departamentos y más de 5000 productos a la venta.

WURTH (NO USAR)3 Foto: Würth

Para 1992, la empresa ya había crecido lo suficiente para mudarse a un local más amplio y con menos de 10 años en el mercado, Wurth Uruguay ya había crecido hasta tener 7 vendedores y 6 internos. El gran hito de la compañía a nivel local se dio en 2012, con la inauguración de un local en la ruta 101 donde además se unificaron las oficinas administrativas y el depósito logístico. Recientemente, la empresa amplió este local e inauguró allí una tienda abierta al público.

WURTH (NO USAR)6 Foto: Würth

A nivel global, Wurth está presente en 80 países de los 5 continentes, con 85.000 colaboradores. Este grupo, que se mantiene como una empresa familiar, reportó en 2022 una facturación de 19.9 billones de dólares.