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Brasil detectó que Meta violó una orden regulatoria que afectaba a una startup uruguaya de IA

El CADE impuso multa diaria a la empresa hasta que acate la medida que protege a los chatbots de terceros en WhatsApp

23 de marzo de 2026 14:29 hs
El metaverso
El metaverso AFP

La agencia brasileña de defensa de la competencia detectó que Meta violó una medida preventiva que le ordenaba restablecer el acceso a WhatsApp para empresas de inteligencia artificial competidoras. El organismo, conocido como CADE, impuso una multa diaria por incumplimiento, informó O Globo.

La medida original había sido dictada en enero, cuando el CADE inició una investigación sobre los nuevos términos y condiciones de WhatsApp Business. En ese momento, le ordenó a Meta suspender esas reglas y mantener las condiciones anteriores mientras durase la investigación. Meta no cumplió.

La política que desató el conflicto

En octubre, Meta anunció que desde el 15 de enero de 2026 prohibiría a proveedores externos usar WhatsApp Business cuando la inteligencia artificial fuera el servicio principal que ofrecían dentro de la app. La lista de afectados incluía herramientas como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Luzia y la app uruguaya Zapia, que acumula más de 6 millones de usuarios.

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Los nuevos términos apuntaban directamente a los chatbots que compiten con Meta AI, el asistente propio que la compañía integró en WhatsApp. El dato no es menor: Meta sería juez y parte, ya que controla la plataforma y, al mismo tiempo, ofrece un servicio que compite con los que busca excluir.

El argumento de Meta y la respuesta del regulador

La empresa defendió el cambio con un argumento técnico. Según un portavoz citado cuando se anunciaron los cambios, el Business API fue diseñado para ayudar a empresas a dar soporte y enviar actualizaciones, no para correr chatbots de IA. Meta también señaló que quien quiera usar distintos asistentes puede hacerlo fuera de WhatsApp.

El CADE no lo interpretó así. El organismo clasificó la conducta de Meta como una violación directa de la medida preventiva y ordenó la suspensión de la nueva política de precios para chatbots que operan en WhatsApp Business. La multa diaria queda activa hasta que Meta acate la orden.

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