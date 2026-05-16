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Gonzalo Moratorio y un popular youtuber estarán en el mayor evento de IA en el LATU

El próximo miércoles 20 de mayo la capital uruguaya será sede del Summit IA Human Future

16 de mayo de 2026 16:00 hs
Empresarios
Pexels

La inteligencia artificial dejó de ser solo una herramienta tecnológica para convertirse en un factor que redefine cómo se lidera, se decide y se trabaja. En ese contexto, el próximo miércoles 20 de mayo, Montevideo será sede del Summit IA Human Future, un encuentro que reunirá a líderes de distintas industrias y pondrá el foco en el futuro y en el rol de las personas frente a este cambio.

El evento propone abordar la inteligencia artificial desde una mirada estratégica, ejecutiva y humana. Más que centrarse en las herramientas, el encuentro pone el acento en cómo integrarla en los negocios, adaptar equipos y desarrollar capacidades para competir en un entorno cada vez más exigente.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones del LATU y se espera una convocatoria de más de 1.200 participantes de distintas áreas. Asimismo, la propuesta se estructurará en dos instancias independientes: por la mañana, conferencias y espacios de networking con referentes del ecosistema empresarial y tecnológico; y por la tarde, un workshop ejecutivo enfocado en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión diaria.

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A lo largo del día se abordarán temas vinculados al liderazgo, la gestión de la incertidumbre, la innovación, los avances científicos y tecnológicos, la adaptación al cambio y el futuro del trabajo y la sociedad.

Entre los principales oradores del evento se destacan Hernán Cattáneo, referente global de la música electrónica y uno de los artistas más influyentes de la escena contemporánea; Jonatan Loidi, consultor en innovación con experiencia en programas ejecutivos junto a instituciones como NASA y Disney; Jon Hernández, creador de uno de los canales de tecnología más vistos en habla hispana; Jorge Milburn, ex ejecutivo de Tesla y 1X Technologies con trayectoria en innovación y desarrollo de negocios; y Gonzalo Moratorio, investigador uruguayo reconocido internacionalmente por su trabajo en el desarrollo de pruebas de diagnóstico durante la pandemia de COVID-19.

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