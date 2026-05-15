Cómo cambió el BHU en línea tras el ciberataque: qué trámites ya no podés hacer

Tras el ciberataque sufrido por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), los clientes ya no pueden realizar trámites que antes sí estaban disponibles en BHU EN LÍNEA , como abrir cuentas o transferir dinero, y se incorporaron nuevas exigencias para validar la identidad al ingresar al sitio.

Ahora opera un segundo factor de autenticación y se sumó el sistema de usuario .gub.uy , que obliga a verificar la identidad mediante plataformas como TuID de Antel o Identidad Digital de Abitab.

Este cambio fue posterior al ciberataque, pero también responde al cumplimiento de la normativa de diciembre de 2025 que exige este tipo de validación reforzada.

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En cuanto a las operaciones disponibles, según pudo saber El Observador, no se puede transferir dinero ni abrir una cuenta a través del sitio. Desde el BHU aseguraron que lo único que se puede hacer vía web es agendar una visita presencial con ese objetivo.

Antes, en cambio, además de que se podía gestionar de manera online la apertura de cuentas de ahorros, también se podía ejecutar la apertura de garantía de alquiler y el alta y actualización de datos de persona física o persona jurídica a través de "BHU EN LÍNEA".

Otro aspecto que no afecta directamente al usuario, pero que muestra la repercusión del ataque: según pudo comprobar El Observador, la institución también tenía un dominio .gub.uy además del .com.uy. Luego del ciberataque, ese dominio dejó de funcionar.

¿Cómo fue el ataque?

El ataque fue perpetrado por el grupo internacional Crypto24 y provocó la caída del sitio web y la interrupción de los pagos electrónicos. Tras la intrusión, los atacantes publicaron 700 gigabytes de información sustraída de los sistemas del banco estatal.

Un análisis técnico de la empresa BCA LTD, al que tuvo acceso El Observador, determinó que la filtración abarcó un gran volumen de documentos vinculados a distintas áreas, con períodos históricos y actuales.

Entre los materiales analizados se encuentran comprobantes de pago de cuotas de miles de clientes, expedientes judiciales vinculados a grandes grupos empresariales y propuestas de conciliación presentadas por el banco en el marco de litigios. El material también incluye registros relacionados con procesos de ejecución hipotecaria, desde las intimaciones iniciales hasta las resoluciones judiciales y eventuales expropiaciones.