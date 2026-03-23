Uruguay lidera en Latinoamérica con una tendencia silenciosa, pero de alto impacto: qué son los "testamentos solidarios" de MSF

Muchas veces hemos oído hablar del concepto de " solidaridad uruguaya ", ese rasgo con el que los orientales son reconocidos mundialmente y se embanderan con orgullo , pero un relevamiento divulgado por Médicos sin Fronteras (MSF) confirma esa sensación y la materializa en números: Uruguay se posiciona como el país de América Latina con mayor desarrollo en el uso de "Testamentos solidarios" , una modalidad que permite destinar parte de una herencia a organizaciones sociales y causas humanitarias.

A nivel mundial, los ingresos por legados demuestran una tendencia ascendente pasando de 1.100 millones de dólares en 2020 a 1.600 millones en 2024. Según el Reporte 2024 del Foro Internacional de Liderazgo en Recaudación de Fondos (IFLF) los mayores picos de crecimiento se registraron en 2021 (25%) y en 2024 (16%).

En el ranking por regiones, Europa encabeza la lista como principal receptora de legados, seguida por Norteamérica, Asia y Oceanía. Latinoamérica se ubica en quinto lugar , pero se destaca por ser la región con mayor incremento porcentual pasando a un aumento en 2024 del 262% con respecto al año anterior.

Según los datos, a los que accedió El Observador, este tipo de donaciones ha crecido de forma sostenida en la región en los últimos años, con Uruguay a la cabeza en el período 2020-2024, seguido por Brasil, Colombia y Argentina.

En estos países, el crecimiento en los últimos cuatro años ha sido significativamente superior al promedio global, evidenciando un acelerado desarrollo de esta forma de donación en la región.

Qué son los testamentos solidarios

Un "Testamento solidario" es una herramienta legal mediante la cual una persona puede dejar parte de su patrimonio —como dinero, propiedades o bienes— a organizaciones sociales.

Desde MSF explicaron que el proceso es sencillo y que el impacto puede ser significativo. Por ejemplo, un automóvil puede transformarse en un hospital de campaña modular, mientras que un inmueble puede permitir el tratamiento de miles de niños con desnutrición.

“El legado solidario es una manera distinta de pensar la herencia”, afirmó Elizabeth Maciulis, referente regional de colaboraciones estratégicas de MSF. “Se trata de un acto personal y voluntario, donde las personas pueden tomar una decisión hoy que tendrá un impacto solidario en el futuro”.

Uruguay, a la vanguardia regional

El crecimiento de esta modalidad en Uruguay se enmarca en una tendencia global. Sin embargo, en América Latina el desarrollo ha sido más acelerado en los últimos cuatro años, con el país liderando la adopción de este tipo de donaciones.

A nivel internacional, los países con mayor volumen de legados solidarios son Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Australia. En el caso británico, por ejemplo, los ingresos por herencias destinadas a ONG crecieron un 9% en 2024 y alcanzaron cerca de 5.700 millones de dólares.

De acuerdo con informes internacionales, entre el 35% y el 40% de los legados solidarios en el mundo están destinados a causas vinculadas a la salud. Le siguen el bienestar animal, la protección ambiental, la asistencia social y la educación.

El primer legado en Uruguay

En diálogo con El Observador, la referente de MSF celebró que desde que se lanzó el programa de testamentos solidarios en 2020 "el crecimiento ha sido continuo" y confirmó que desde Uruguay, hasta la fecha, se han recibido 14 testamentos.

Además, compartió con emoción el vivo recuerdo del primer legado recibido en Uruguay. "Sin dudas, el primer legado recibido en Uruguay ha sido el mejor ejemplo de factibilidad de este tipo de colaboración para Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país. En 2020 hemos sido notificados de la existencia de un testamento a beneficio de MSF de una mujer sin herederos que había fallecido. Ella había dejado todo organizado previamente en 2017 cuando confeccionó este testamento ante notario en Uruguay indicando su voluntad".

"Lo primero que pensamos cuando supimos de este legado fue en ella: una mujer que, con anticipación, eligió que sus valores trascendieran en el mundo", destacó.

En la misma línea, sostuvo que desde la organización sintieron "la responsabilidad de honrar esa decisión, y durante los dos años que llevó el proceso cumplimos cada paso legal y administrativo necesario para que su voluntad se hiciera realidad, logrando transformar sus bienes en ayuda médico-humanitaria directa por el equivalente a más de medio millón de dólares, destinados a la misión de MSF en más de 75 países".

Maciulis también se dirigió a quienes nunca escucharon hablar de este tema y señaló cuál puede ser el impacto de un legado en el trabajo de MSF. "Hacer un testamento a beneficio de Médicos Sin Fronteras (MSF) es una herramienta de humanidad. Cada año, cientos de personas en todo el mundo toman la decisión de hacer un testamento a beneficio de MSF, haciendo que esta sea una de las principales fuentes de financiamiento de MSF a nivel mundial".

Una decisión que puede salvar vidas

La referente regional de colaboraciones estratégicas de la organización aseguró que "quien incorpore a MSF como heredero porque se siente cercano a nuestra causa médico-humanitaria y comparte nuestros valores y principios, estará seguro de que con su decisión se salvarán vidas y se aliviará el sufrimiento de muchas personas en el futuro, allí donde más se necesite, con independencia, imparcialidad, neutralidad y sin discriminación".

"Los legados o testamentos solidarios generalmente son recursos que no están asociados a un proyecto específico, sino que nos permite destinarlos exactamente donde más se necesitan en cada momento", agregó.

A modo de ejemplo, explicó que "posibilita el financiamiento general de la misión médico-humanitaria en aquellos países donde estamos presentes en contextos de crisis urgentes, atendiendo a víctimas de guerra y conflictos armados, epidemias, desastres naturales y poblaciones en movimientos sin discriminación por etnia, religión o ideología política".

Según Maciulis, quienes optan por esta modalidad lo hacen por distintos motivos: “Algunas personas lo ven como una forma de trascender el vínculo con aquellas causas que las movilizaron. Otras buscan que su patrimonio tenga un impacto concreto en la sociedad”.

Hoy MSF está presente en más de 75 países con 592 proyectos activos. En 2025, eso significó responder a algunas de las emergencias más graves del mundo: los conflictos en Gaza y Ucrania, la violencia y los desplazamientos forzados en Sudán y otras regiones de África, y los desastres naturales en Asia y el Caribe.

Para cerrar, se dirigió a quienes puedan estar considerando esta posibilidad, pero todavía tienen dudas. "Ante todo, que pueda informarse antes de tomar una decisión. En este enlace pueden encontrar las preguntas frecuentes y la orientación general al momento de pensar en el futuro con una intención humanitaria".

"Y por supuesto, siempre recomendamos hacer las consultas pertinentes a los profesionales del derecho (abogados y/o notarios) para poder analizar cada caso particular. Hacer un testamento solidario es una herramienta del hoy que permitirá expandir la humanidad en el futuro", resumió.