Preocupación durante la transmisión de Peñarol-Cerro: uno de los periodistas se "descompensó" y hubo que asistirlo

El partido entre Peñarol y Cerro del sábado fue de alto voltaje e incluyó, entre otras cosas, dos penales y dos rojas para cada lado en un encuentro que terminó 3-1 favorable para los aurinegros. Sin embargo, al parecer la intensidad empezó temprano: en la previa al partido, uno de los periodistas de la transmisión de Disney+ se descompensó y necesitó de asistencia.

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Se trató del relato Leonardo Rodríguez, quien se encarga en general de ese rol en las emisiones de la plataforma del ratón del campeonato uruguayo. Mientras se preparaba para salir al aire, el periodista sintió malestar y tuvo que ser asistido por sus compañeros.

Según él, sintió "un sudor frío y una sensación de desmayo", lo que motivó que los servicios médicos presentes en el estadio Campeón del Siglo intervinieran rápidamente. Rodríguez pudo estabilizarse rápidamente y pudo continuar con su trabajo sin problemas, aunque luego relató el episodio y agradeció la asistencia en sus redes sociales.

"Ayer en la previa al partido, un malestar me jugó una mala pasada y fue un momento de preocupación. Pese a que lo hice personalmente con cada uno, corresponde expresar mi agradecimiento por aquí", escribió más tarde.