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El rugby mundial pasó por Montevideo: el rol de HSBC en el SVNS

Montevideo fue sede del HSBC SVNS 2, una etapa del circuito mundial de rugby seven que reunió selecciones internacionales y posicionó a Uruguay en la agenda deportiva global

30 de marzo 2026 - 5:00hs
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HSBC volvió a posicionarse en el centro de la escena deportiva internacional con la realización del HSBC SVNS 2 en Montevideo, una de las etapas oficiales del circuito mundial de rugby seven organizado por World Rugby. El evento, disputado el 21 y 22 de marzo en el Estadio Charrúa, reafirmó el rol del banco como impulsor global del rugby y como actor clave en el desarrollo del deporte en Uruguay.

Como title sponsor del circuito HSBC SVNS a nivel global, el banco acompaña el crecimiento del rugby seven en distintas regiones del mundo, promoviendo su expansión y consolidación como una disciplina cada vez más relevante. En Uruguay, este compromiso se complementa con su rol como sponsor de la Unión de Rugby del Uruguay, fortaleciendo el vínculo entre la marca y el desarrollo local del deporte.

La etapa disputada en la capital del país reunió a selecciones masculinas y femeninas que compiten por puntos clave en el calendario internacional, en una instancia determinante para la clasificación a la fase final del circuito. Para Uruguay, además, tuvo un valor especial: Los Teros 7’s compitieron como locales, logrando un cuarto puesto que los mantiene en carrera hacia el Mundial.

Más allá de la competencia, el HSBC SVNS 2 se vivió como una experiencia integral. Bajo el concepto “Let’s SVNS this city”, el torneo llevó el rugby más allá de la cancha, integrándolo a la ciudad y convocando a públicos diversos. Con más de 3.000 personas en las tribunas el domingo y un despliegue que combinó deporte, entretenimiento y actividades para toda la familia, el evento consolidó a Montevideo como una plaza relevante dentro del circuito.

En este contexto, HSBC no solo acompañó desde el patrocinio, sino que también generó espacios de encuentro para clientes y colaboradores, con propuestas que incluyeron fan zones, áreas recreativas para niños y experiencias pensadas para vivir el torneo desde una mirada más cercana.

La presencia del banco en este tipo de iniciativas responde a una estrategia que trasciende lo deportivo. El rugby representa valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, que están profundamente alineados con la cultura de HSBC y su forma de relacionarse con clientes y comunidades.

La realización del HSBC SVNS 2 en Uruguay es, en definitiva, una muestra concreta de cómo una marca global puede generar impacto local: impulsando el deporte, acompañando a las selecciones nacionales y contribuyendo a posicionar al país en el mapa internacional.

Temas:

Rugby Mundial Montevideo HSBC

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