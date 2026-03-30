Futbolistas tuvieron que rescatar sus autos en medio de la inundación en el Parque Batlle; mirá lo que le pasó a los jugadores de Atenas

Las fuertes lluvias de este domingo en Montevideo y en el área metropolitana generaron que en algunas zonas se acumularan grandes cantidades de agua, lo que llevó a complicaciones en el tránsito, como también en campos de juego de fútbol, lo que obligó a suspender partidos .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Uno de los lugares afectados fue el Parque Batlle , en las inmediaciones del Parque Palermo, la cancha de Central Español, que iba a tener un juego por la Segunda División.

En ese escenario se iban a enfrentar Atenas de San Carlos ante Uruguay Montevideo a la hora 15:00.

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

Pero las precipitaciones hicieron que el partido quedara suspendido y fuera reprogramado.

La tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Racing ante Peñarol y luego de la victoria de Nacional ante Torque

Peñarol 1-2 Racing: los de Sayago ganaron en el Campeón del Siglo, quedaron como líderes del Apertura y generaron dudas en los carboneros para lo que se le viene

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

La mala fortuna para los jugadores de Atenas de San Carlos no terminó ahí. Algunos de los coches de los jugadores quedaron inundados en medio del agua, por lo que tuvieron que sacarlos para que no se dañaran.

Así se pudo ver en videos que circularon en las redes y que llamaron la atención.