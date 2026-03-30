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Futbolistas tuvieron que rescatar sus autos en medio de la inundación en el Parque Batlle; mirá lo que le pasó a los jugadores de Atenas

Las precipitaciones hicieron que el partido en el Parque Batlle quedara suspendido y fuera reprogramado

30 de marzo de 2026 9:17 hs

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

Las fuertes lluvias de este domingo en Montevideo y en el área metropolitana generaron que en algunas zonas se acumularan grandes cantidades de agua, lo que llevó a complicaciones en el tránsito, como también en campos de juego de fútbol, lo que obligó a suspender partidos.

Uno de los lugares afectados fue el Parque Batlle, en las inmediaciones del Parque Palermo, la cancha de Central Español, que iba a tener un juego por la Segunda División.

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación
Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

En ese escenario se iban a enfrentar Atenas de San Carlos ante Uruguay Montevideo a la hora 15:00.

Pero las precipitaciones hicieron que el partido quedara suspendido y fuera reprogramado.

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Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación
Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

Jugadores de Atenas y sus autos en la inundación

La mala fortuna para los jugadores de Atenas de San Carlos no terminó ahí. Algunos de los coches de los jugadores quedaron inundados en medio del agua, por lo que tuvieron que sacarlos para que no se dañaran.

Así se pudo ver en videos que circularon en las redes y que llamaron la atención.

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