Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 31 de marzo

Se espera que este martes sea un día soleado y agradable en gran parte del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 31 de marzo una jornada cálida en gran parte del país, con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 °C en el norte y el oeste, y condiciones mayormente estables, aunque con presencia de nubosidad variable, neblinas y algunas precipitaciones aisladas en determinadas zonas.

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Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 21 °C y 29 °C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de mayor nubosidad, mientras que hacia la tarde y la noche se mantendrán condiciones similares. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, rotando hacia el este en la segunda mitad del día.

Este En el este del país, se espera una jornada con mayor inestabilidad relativa. Las temperaturas irán de 19 °C a 29 °C, con una mañana algo nubosa a cubierta, acompañada de precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Estas condiciones persistirán durante la tarde y la noche, aunque con algunos períodos de mejora. El viento del noreste alcanzará rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste Para el oeste, Inumet prevé temperaturas entre 21 °C y 32 °C, con una mañana nubosa y con neblinas, que dará paso a una tarde y noche con nubosidad variable. El viento se mantendrá del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y momentos de calma.