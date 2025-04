El mensaje desde el sanatorio de la joya juvenil de Peñarol, Germán Barbas, luego de ser operado de la dura lesión que sufrió

El mensaje desde el sanatorio de la joya juvenil de Peñarol, Germán Barbas

Tras la intervención, Barbas publicó un mensaje en sus redes sociales con una foto desde el sanatorio en el que fue operado.

“Gracias a Dios todo salió bien y ya podemos festejar el primer añito de mi gordo”, dice en la imagen en la que está acompañado por un bebé.

Germán Barbas es una de las mayores promesas juveniles de Peñarol. El pasado lunes y como informó Referí, Peñarol le había renovado su contrato hasta 2028.

Es que Barbas es considerado en España como el nuevo Federico Valverde y el club tiene muchas esperanzas en este jugador de la selección uruguaya sub 20 y que fue campeón en el Torneo L'Alcudia de España el año pasado.

Chile's midfielder #22 Leandro Hernandez and Uruguay's midfielder #18 German Barbas fight for the ball during the 2025 South American U-20 football championship final round match between Chile and Uruguay at the Brígido Iriarte stadium in Caracas on Febru

Leandro Hernández de Chile ante Germán Barbas de Uruguay

FOTO: AFP