Flavio Perchman y Diego Muñoz se cruzaron al aire en El Espectador por un comentario que hizo el periodista: "Tenés un fetiche conmigo"

El periodista deportivo Diego Muñoz y el vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , se cruzaron al aire este jueves en Convocados, el programa de El Espectador deportes del que forma parte el comunicador, luego de que el dirigente reaccionara a un comentario que Muñoz hizo hace algunos días y generó polémica.

El pasado 2 de setiembre, Muñoz pidió disculpas al aire en el programa, luego de haber hecho un comentario el día anterior sobre el jugador venezolano de Nacional Rómulo Otero. Al hablar sobre el momento deportivo del futbolista y su salida del equipo titular, Muñoz dijo que el venezolano "tiene que ir de delivery".

Muñoz se tomó unos instantes en el programa siguiente para hacer referencia a las repercusiones del comentario, que desató críticas en redes.

"Ayer durante Convocados quise hacer un chiste que salió pésimo, de mal gusto, que no correspondía, que además sacado de contexto con un recorte con malicia es peor todavía y derivó en una situación muy fea, muy incómoda para mucha gente ", explicó el periodista.

Muñoz contó que en cuanto terminó el programa del lunes "enseguida me comuniqué con el capitán de Nacional, Sebastián Coates, con el jefe de prensa de Nacional, Adolfo Bidegain, y a través de él con el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren. Pedí disculpas a Nacional y a Rómulo Otero, Nacional y Rómulo Otero aceptaron las disculpas. Quedó zanjado el tema".

El cruce de Diego Muñoz y Flavio Perchman por su comentario sobre Rómulo Otero

Este jueves, Perchman habló con el programa y en un momento de su entrevista le planteó a Muñoz que no estaba conforme con como había resuelto el tema y lo criticó por su comentario.

"Me parece que tendrías que hablar directo con Otero, y la sensación que me dio mientras pedias disculpas es que pensabas 'no me quedó más remedio que hacerlo'", le dijo el dirigente.

Muñoz le retrucó "lo hice a los 15 minutos de terminar el programa, llamé a (el jefe de prensa de Nacional, Alfonso) Bidegain y a (el capitán del equipo Sebastián) Coates".

"El involucrado era Otero", le respondió Perchman.

"Hablé con Coates y con (el director deportivo Sebastián) Eguren y los dos me dijeron que Otero estaba enterado y que estaba disculpado. En todo caso lo tengo que hablar con Otero y no contigo. Si de errores públicos hablamos, tenés una larga lista: cuanto gana Herazo, quienes no van a seguir en nacional, Bava está arreglado", contraatacó Muñoz.

"Eso es porque hablo mucho, como decís vos", comentó el vice de Nacional en referencia al tema por el que ya se habían cruzado públicamente. "No sé si es porque estamos enfrentados tanto en básquetbol como en fútbol...", dijo Perchman, señalando una afinidad de Muñoz por Goes (Perchman fue dirigente y es hincha de Aguada) y Peñarol.

"Estas equivocado, eso es una falta de respeto", saltó Muñoz. "No te lo acepto porque es una falta de respeto. Estás diciendo algo al respecto de mi simpatía futbolistica que es mentira. Tengo 33 años en periodismo y no soy hincha de ningún equipo de fútbol", se defendió el comunicador.

"Tenés un fetiche conmigo"

Perchman le dijo a Muñoz "has tenido un fetiche conmigo que no sé por donde va", a lo que el periodista le contestó que sus habituales apariciones en los medios "generan inestabilidad institucional".

"Es lo mismo que te han dicho los jugadores de Nacional, genera inestabilidad institucional que vos hables en todos lados, es más, acá estás hablando porque pediste la nota. Desde ese lugar tengo la tranquilidad de que no fui a buscar tu palabra. Sos un actor relevante, cuando periodisticamente vale que hables, me interesa que lo hagas", le dijo.

El vicepresidente de Nacional protestó que "a todos los actores que pasan por el programa les preguntás '¿que te parece lo que hace Perchman?'".

"¿Te tengo que mandar un mensaje? Lo hablamos en el Polideportivo y acá, a mí me parece eso", le dijo el comentarista ante ese comentario.

"Tenés un fetiche que no sé por donde va, tendré errores o no, y me interesa que la gente lo juzgue en dos años, cuando haya elecciones. Las críticas deportivas no me molestan, pero tu insistencia con este tema no está buena, no es algo que me guste", retrucó el dirigente, antes de que la conversación siguiera hacia otros temas.