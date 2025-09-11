"Acordate que somos los nenes baraja": la sentida despedida de los compañeros del "Negro Kevin" en su hit viral

Este miércoles asesinaron a Kevin Almada, un joven de 22 años conocido como "El Negro Kevin" , quien se volvió conocido por su presencia en redes sociales como cantante de plena y tiktoker. Tras su muerte, sus compañeros del hit viral "A lo baraja", "Negrito Pierre" y el productor Lucas Bunnker , lo despidieron en redes sociales.

Este miércoles en la tarde en el barrio La Teja, Almada fue encontrado muerto en la vía pública por oficiales policiales .

Un testigo del lugar le manifestó a los efectivos que la víctima discutió con un vecino y producto de eso, el presunto agresor le efectuó seis disparos .

La persona agregó, según su testimonio , que el autor de los disparos se fue por los fondos de las casas de la zona, pero horas más tarde se entregó a la Policía.

Luego de conocerse el desenlace fatal, los compañeros que lo ayudaron a componer el hit "A lo baraja", "Negrito Pierre" y el productor Lucas Bunnker, lo despidieron mediante historias en Instagram.

"Negro, seguimos dándole el toque no importa dónde estés. Acordate que somos los nenes baraja. Te amo hermano, me quedo con todos esos bailes, salidas que tuvimos y anécdotas baraja. Que papa la vida estoy llorando como loco", escribió Pierre en una primera publicación.

En una segunda historia, el joven le agradeció a Almada por permitirle cumplir uno de sus "sueños" y añadió que esto "no es un adiós", sino un "hasta pronto".

"El verdadero baraja. Te voy a extrañar hermano, que en paz descanses. Te amo gil", escribió y reiteró en una última historia que lo iba a extrañar "pila".

Lucas Bunnker, por su parte, escribió: "Que en paz descanse Kevin Almada 'Negrito Kevin'. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos".

Quién era "El Negro Kevin"

Nacido como Kevin Almada, tenía tres antecedentes por hurto y tentativa de homicidio, según informó Subrayado.

En algunas entrevistas comentó que soñaba con vivir de su música y mejorar la situación de su madre. Influenciado por Daddy Yankee, su ídolo de la música urbana, Kevin construyó una carrera en las redes sociales, donde acumulaba una importante base de seguidores.

En Instagram tenía 53.000, mientras que en TikTok su comunidad alcanzaba los 35.000.

Entre sus canciones más exitosas, destaca A Lo baraja, una colaboración con el productor Lucas Bunnker y el músico Negrito Pierre, que superó el millón de reproducciones en Spotify y tiene más de 4,4 millones de reproducciones en YouTube.

Otra de sus piezas populares, Popozao, ya cuenta con más de 300.000 vistas en la plataforma.

El tema, lanzado junto a los artistas Lucas Bunnker y Negrito Pierre, es una versión plenera de la canción A menina de vermelho, del joven brasileño MC Menor JP.

Kevin, quien estaba ganando terreno en la escena de la música urbana, se iba a presentar el próximo sábado 20 de setiembre en la Trinidad Fest, en Flores, un evento en el que iba a compartir su música con sus seguidores.