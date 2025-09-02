Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / RADIO

"Un intento de chiste que salió mal": las disculpas de Diego Muñoz luego de decir que el jugador venezolano de Nacional Rómulo Otero "tiene que ir de delivery"

El periodista de El Espectador realizó este martes un descargo al aire luego de que un comentario que hizo este lunes generara críticas de la audiencia

2 de septiembre 2025 - 13:28hs
Diego Muñoz

Diego Muñoz

El periodista deportivo de El Espectador, Diego Muñoz, pidió disculpas al aire este martes, luego de que en el programa Convocados del lunes hiciera un comentario sobre el futbolista venezolano de Nacional Rómulo Otero, sobre quien dijo que "tenía que ir de delivery" en una discusión con sus compañeros.

Mientras en el programa comentaban lo ocurrido en la fecha del fin de semana, y la competencia por la titularidad en Nacional entre Otero y Nicolás Lodeiro, Muñoz le preguntó a sus colegas Fernando Corchs y Gonzalo Delgado "¿Vos estás diciendo que Otero tendría que ir de repartidor de Pedidos Ya?".

Sus compañeros reaccionaron con sorpresa ante la frase, y Delgado le dijo que el comentario venía "del prejuicio".

Más noticias
Uruguay - Perú se verá por televisión abierta
TELEVISIÓN

El partido de Uruguay ante Perú por Eliminatorias se verá por televisión abierta

José Carlos Álvarez de Ron 
MEDIOS

El anuncio de José Carlos Álvarez de Ron sobre un nuevo cambio laboral, esta vez en su programa en Radio Uruguay

"Hay un altísimo porcentaje de los delivery que son extranjeros", se justificó Muñoz, pero su compañero le dijo que también hay muchos venezolanos radicados en Uruguay que se desempeñan en profesiones como la medicina, antes de que la conversación siguiera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VoyConBirra/status/1962880052690907188&partner=&hide_thread=false

El pedido de disculpas de Diego Muñoz: "Quise hacer un chiste que salió pésimo"

Este martes, Muñoz se tomó unos instantes para hacer referencia a las repercusiones del comentario, que desató críticas en redes.

"Ayer durante Convocados quise hacer un chiste que salió pésimo, de mal gusto, que no correspondía, que además sacado de contexto con un recorte con malicia es peor todavía y derivó en una situación muy fea, muy incómoda para mucha gente", explicó el periodista.

Muñoz contó que en cuanto terminó el programa del lunes "enseguida me comuniqué con el capitán de Nacional, Sebastián Coates, con el jefe de prensa de Nacional, Adolfo Bidegain, y a través de él con el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren. Pedí disculpas a Nacional y a Rómulo Otero, Nacional y Rómulo Otero aceptaron las disculpas. Quedó zanjado el tema".

"Me vuelvo a disculpar con Otero, con Nacional y con quien se haya podido sentir ofendido con un intento de chiste que salió mal y que recortado fue peor. Tema cerrado", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegomunoz75/status/1962879073484431699&partner=&hide_thread=false
Temas:

Diego Muñoz El Espectador Nacional Rómulo Otero

Seguí leyendo

Las más leídas

Intendencia de Montevideo negó petición de inspectores
RESOLUCIÓN

Inspectores de tránsito solicitaron seguir cobrando por las multas luego de jubilarse, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos