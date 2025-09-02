"Un intento de chiste que salió mal": las disculpas de Diego Muñoz luego de decir que el jugador venezolano de Nacional Rómulo Otero "tiene que ir de delivery"

El periodista deportivo de El Espectador, Diego Muñoz , pidió disculpas al aire este martes, luego de que en el programa Convocados del lunes hiciera un comentario sobre el futbolista venezolano de Nacional Rómulo Otero, sobre quien dijo que "tenía que ir de delivery" en una discusión con sus compañeros.

Mientras en el programa comentaban lo ocurrido en la fecha del fin de semana, y la competencia por la titularidad en Nacional entre Otero y Nicolás Lodeiro, Muñoz le preguntó a sus colegas Fernando Corchs y Gonzalo Delgado "¿Vos estás diciendo que Otero tendría que ir de repartidor de Pedidos Ya ?".

Sus compañeros reaccionaron con sorpresa ante la frase, y Delgado le dijo que el comentario venía "del prejuicio".

"Hay un altísimo porcentaje de los delivery que son extranjeros", se justificó Muñoz, pero su compañero le dijo que también hay muchos venezolanos radicados en Uruguay que se desempeñan en profesiones como la medicina, antes de que la conversación siguiera.

El pedido de disculpas de Diego Muñoz: "Quise hacer un chiste que salió pésimo"

Este martes, Muñoz se tomó unos instantes para hacer referencia a las repercusiones del comentario, que desató críticas en redes.

"Ayer durante Convocados quise hacer un chiste que salió pésimo, de mal gusto, que no correspondía, que además sacado de contexto con un recorte con malicia es peor todavía y derivó en una situación muy fea, muy incómoda para mucha gente", explicó el periodista.

Muñoz contó que en cuanto terminó el programa del lunes "enseguida me comuniqué con el capitán de Nacional, Sebastián Coates, con el jefe de prensa de Nacional, Adolfo Bidegain, y a través de él con el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren. Pedí disculpas a Nacional y a Rómulo Otero, Nacional y Rómulo Otero aceptaron las disculpas. Quedó zanjado el tema".

"Me vuelvo a disculpar con Otero, con Nacional y con quien se haya podido sentir ofendido con un intento de chiste que salió mal y que recortado fue peor. Tema cerrado", concluyó.