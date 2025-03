"Ustedes me llaman y después Dieguito dice que hablo mucho": el cruce al aire entre Flavio Perchman y Diego Muñoz en El Espectador

"Yo no llamo a nadie para ninguna nota, me llaman y después dicen 'habla mucho', entonces no entiendo, porque para hablar mucho tendría que ser yo el que llama, la semana pasada cuando dicen esto la cosa fue: me llaman del programa de Fede (Buysan), hablo un rato, y después Diego dice que Flavio habla mucho, entonces quiero entender el razonamiento. Lo que si no puedo entender es que vos decís que no soy claro, porque si hay algo que soy, es ser claro", dijo el vicepresidente tricolor.

Muñoz le respondió diciendo "Al contrario, digo que sos claro. Lo que yo digo es que genera inestabilidad tu declaración permanente hacia el funcionamiento del equipo, es una percepción que creo que hasta integrantes del cuerpo técnico y mucha gente de Nacional también siente".

"La inestabilidad no la genero yo, seguro", se defendió Perchman. "Yo hablé toda mi vida, soy así y hago esto, y me trajo hasta acá. Y también hablé cuando ganamos y en el período de pases. Lo que se instaló del cuerpo técnico, es mentira, me lo dijo Martín (Lasarte, entrenador de Nacional), y si hay alguien, que salga a hablar. La inestabilidad la generan los resultados. Los primeros que la generan son los comunicadores", agregó.

Muñoz opinó que "Hay momentos para hablar y otros para bajar el perfil, sobre todo en cuanto al mensaje que das, pero puedo estar equivocado", y Perchman dijo "no voy a cambiar si lo que veo no está bárbaro. Si veo una situación, y me llamás, voy a decir lo que pienso".

La conversación luego siguió hacia el presente del equipo tricolor, que este miércoles empató 2-2 con Liverpool, y la situación de Lasarte al frente del equipo.