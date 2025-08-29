Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Flamengo mostró en cámara lenta, la obra maestra de la jugada que terminó con un golazo de Giorgian De Arrascaeta; mirá el video

Un gol de antología; Flamengo mostró en cámara lenta, la obra maestra de la jugada que terminó con un golazo de Giorgian De Arrascaeta; mirá el video

29 de agosto 2025 - 18:02hs

Giorgian De Arrascaeta fue la gran figura de Flamengo el pasado lunes 25 en el triunfo sobre Vitória en lo que fue una goleada histórica por 8-0 en el Estadio Maracaná por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

El uruguayo alcanzó el récord de máximo asistente de la historia del torneo con 78, al haber dado dos pases de gol en ese compromiso.

La obra maestra de Flamengo

Flamengo subió un video en las últimas horas de lo que fue una verdadera obra maestra por la jugada en sí y por la definición.

Juan Rodríguez 
PEÑAROL

Un equipo del primer nivel de Europa se lleva ya a Juan Rodríguez de Peñarol, porque en dos días termina el período de pases

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
ARABIA SAUDITA

Mirá el video de por qué le anularon un gol a Darwin Núñez en el debut con Al-Hilal ante Al-Riyadh por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Se trata del tercer gol del equipo, que estuvo justamente a cargo de Giorgian De Arrascaeta. Así, 3-0, terminó el primer tiempo en Maracaná.

En el video en slow motion de Flamengo TV, se puede ver cómo se inicia la jugada desde la izquierda, el uruguayo le da con el taco de su pierna derecha, el ecuatoriano Gonzalo Plata se la devuelve en pared con el hombro, De Arrascaeta la vuelve a tomar y abre hacia la derecha para Guillermo Varela, su centro llegó a la nueva figura del equipo, Samuel Lino.

Este se la cedió a De Arrascaeta para que fusilara al arquero Lucas Arcanjo.

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Brasileirao Vitoria

Seguí leyendo

Las más leídas

El mensaje de Luis Mejía para Gonzalo Carneiro
NACIONAL

La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

Maximiliano Silvera
NACIONAL

Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

Luciano Parodi
BÁSQUETBOL

Uruguay 70-83 Estados Unidos: la celeste no pudo repetir y quedó afuera en cuartos de la AmeriCup de básquetbol

Marcelo Bielsa
EN CONFERENCIA

Marcelo Bielsa previo a la última fecha de Eliminatorias: la fuerte autocrítica a su gestión, la ausencia de consulta de Darwin Núñez y su referencia a Juan Ramón Carrasco

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos