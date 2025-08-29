Flamengo mostró en cámara lenta, la obra maestra de la jugada que terminó con un golazo de Giorgian De Arrascaeta; mirá el video

Giorgian De Arrascaeta fue la gran figura de Flamengo el pasado lunes 25 en el triunfo sobre Vitória en lo que fue una goleada histórica por 8-0 en el Estadio Maracaná por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

El uruguayo alcanzó el récord de máximo asistente de la historia del torneo con 78, al haber dado dos pases de gol en ese compromiso.

Debido a ello y como informó este viernes Referí, De Arrascaeta fue homenajeado por Flamengo con una batuta, como si dirigiera a la orquesta del club con su fútbol, y una plaqueta.

Flamengo subió un video en las últimas horas de lo que fue una verdadera obra maestra por la jugada en sí y por la definición.

Se trata del tercer gol del equipo, que estuvo justamente a cargo de Giorgian De Arrascaeta. Así, 3-0, terminó el primer tiempo en Maracaná.

En el video en slow motion de Flamengo TV, se puede ver cómo se inicia la jugada desde la izquierda, el uruguayo le da con el taco de su pierna derecha, el ecuatoriano Gonzalo Plata se la devuelve en pared con el hombro, De Arrascaeta la vuelve a tomar y abre hacia la derecha para Guillermo Varela, su centro llegó a la nueva figura del equipo, Samuel Lino.

Este se la cedió a De Arrascaeta para que fusilara al arquero Lucas Arcanjo.