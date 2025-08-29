El insólito regalo al "Maestro" Giorgian De Arrascaeta al llegar a las 100 asistencias en Flamengo; mirá el video y su sorprendente reacción

El volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue homenajeado por su club, Flamengo de Brasil, al alcanzar la impactante cifra de 100 asistencias defendiendo a la camiseta del club carioca.
Por ese motivo, De Arrascaeta tuvo un reconocimiento de parte de su club este viernes.
Y en el homenaje le hicieron un regalo especial: el volante le indicaron una batuta como las que utilizan los directores de orquestas.
En un cofre, le dieron el curioso presente y que llamó la atención del futbolista, quien reaccionó con sorpresa al ver el obsequio.
“Maestro Arrasca”, destacó la prensa brasileña que informó sobre el reconocimiento al jugador.
