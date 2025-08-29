Dólar
El insólito regalo al "Maestro" Giorgian De Arrascaeta al llegar a las 100 asistencias en Flamengo; mirá el video y su sorprendente reacción

Giorgian De Arrascaeta tuvo un reconocimiento de parte de su club y le hicieron un regalo especial; mirá el video

29 de agosto 2025 - 14:10hs

Giorgian De Arrascaeta con su batuta

El volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue homenajeado por su club, Flamengo de Brasil, al alcanzar la impactante cifra de 100 asistencias defendiendo a la camiseta del club carioca.

Giorgian De Arrascaeta con su batuta
Giorgian De Arrascaeta con su batuta

Giorgian De Arrascaeta con su batuta

Por ese motivo, De Arrascaeta tuvo un reconocimiento de parte de su club este viernes.

Giorgian De Arrascaeta celebra un nuevo gol para Flamengo, pero de una forma muy particular
BRASIL

El gol y el récord que batió Giorgian De Arrascaeta en la goleada histórica 8-0 de Flamengo por el Brasileirao; mirá su tanto

el gol de giorgian de arrascaeta a sergio rochet que encamino la clasificacion de flamengo ante inter de porto alegre en la copa libertadores; mira el video
COPA LIBERTADORES

El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet que encaminó la clasificación de Flamengo ante Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores; mirá el video

Embed

Y en el homenaje le hicieron un regalo especial: el volante le indicaron una batuta como las que utilizan los directores de orquestas.

Giorgian De Arrascaeta con su batuta
Giorgian De Arrascaeta con su batuta

Giorgian De Arrascaeta con su batuta

En un cofre, le dieron el curioso presente y que llamó la atención del futbolista, quien reaccionó con sorpresa al ver el obsequio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo_en/status/1961478123125375394&partner=&hide_thread=false

“Maestro Arrasca”, destacó la prensa brasileña que informó sobre el reconocimiento al jugador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsBR/status/1961456209372012593&partner=&hide_thread=false
Giorgian De Arrascaeta Flamengo

