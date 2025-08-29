El insólito regalo al "Maestro" Giorgian De Arrascaeta al llegar a las 100 asistencias en Flamengo; mirá el video y su sorprendente reacción

Giorgian De Arrascaeta con su batuta

El volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue homenajeado por su club, Flamengo de Brasil, al alcanzar la impactante cifra de 100 asistencias defendiendo a la camiseta del club carioca.

Por ese motivo, De Arrascaeta tuvo un reconocimiento de parte de su club este viernes.

Embed MAESTRO ARRASCAETA RECEBE HOMENAGEM COM DIREITO A BATUTA E PLACA! pic.twitter.com/Z6skz4ggNI — Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) August 29, 2025

Y en el homenaje le hicieron un regalo especial: el volante le indicaron una batuta como las que utilizan los directores de orquestas.

En un cofre, le dieron el curioso presente y que llamó la atención del futbolista, quien reaccionó con sorpresa al ver el obsequio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo_en/status/1961478123125375394&partner=&hide_thread=false Most assists in @brasileirao history

100 assists with the Manto



Greatness pic.twitter.com/1pn3LX7Fke — Flamengo (@Flamengo_en) August 29, 2025

“Maestro Arrasca”, destacó la prensa brasileña que informó sobre el reconocimiento al jugador.