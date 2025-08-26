Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El gol y el récord que batió Giorgian De Arrascaeta en la goleada histórica 8-0 de Flamengo por el Brasileirao; mirá su tanto

Flamengo, con los uruguayos Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela titulares, goleó por 8-0 este lunes al Vitória, e instauró un nuevo récord en el Brasileirao

26 de agosto 2025 - 7:31hs

Gol de Giorgian De Arrascaeta en el 8-0 de Flamengo a Vitoria

En una noche llena de actuaciones sobresalientes, Flamengo, con los uruguayos Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela titulares, goleó por 8-0 este lunes al Vitória, e instauró un nuevo récord en el Campeonato Brasileño desde que comenzó el sistema de puntos corridos en 2003.

Los dirigidos por Filipe Luís superaron la marca del Sao Paulo, que había goleado en septiembre del 2004 al Paysandú por 7-0.

Giorgian De Arrascaeta en el 8-0 de Flamengo a Vitoria
Giorgian De Arrascaeta en el 8-0 de Flamengo a Vitoria

Giorgian De Arrascaeta en el 8-0 de Flamengo a Vitoria

En la vigesimoprimera fecha del torneo, el equipo de Filipe Luís venció al Vitória, gracias a un triplete de Pedro; dos tantos de Samuel Lino y goles de Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique; y se quedó con los tres puntos, totalizando 46 unidades como líder absoluto del Brasileirão.

El récord personal que marcó Giorgian De Arrascaeta en el Brasileirao

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, pieza clave del once titular carioca, se convirtió esta noche en el jugador con más cantidad de asistencias en la historia del Brasileirão, con un total de 78 pases a gol.

Giorgian de Arrascaeta de Flamengo, será titular ante Peñarol
BRASIL

En Brasil destacan "el hecho histórico", por el que Giorgian De Arrascaeta se distinguió con Flamengo y superó largamente a Pelé

el gol de giorgian de arrascaeta a sergio rochet que encamino la clasificacion de flamengo ante inter de porto alegre en la copa libertadores; mira el video
COPA LIBERTADORES

El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet que encaminó la clasificación de Flamengo ante Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores; mirá el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1960169686622220505&partner=&hide_thread=false

Y uno de los recién llegados del Atlético de Madrid Samuel Lino, ya instalado en el equipo, convirtió dos goles pero además impartió tres asistencias.

En su tercer y último gol de la noche, Pedro rememoró dentro del área rival la característica jugada "elástica" de Ronaldinho y causó el alboroto de un Maracaná abarrotado con más de 60.000 personas.

"Hoy fue inolvidable para mi, este día estará marcado para siempre, pude hacer más de 100 goles en el Maracaná, donde venía de niño, como aficionado. Nunca imaginé realizar este sueño de jugar aquí, marcar goles para el equipo de mi corazón", declaró Pedro.

Con los tres goles marcados al Sport, Pedro llegó a los 102 tantos anotados en el 'nuevo' Maracaná -desde su modernización para el Mundial de 2024-, del que es el máximo goleador.

El Fla lidera con un punto sobre el Palmeiras, mientras que el Vitória es el primer equipo en puestos de descenso, con 19 puntos, los mismos que el Vasco da Gama, primero fuera de la zona roja.

Flamengo pasa por una buena racha en el torneo local y es uno de los favoritos para quedarse con esta edición de la Copa Libertadores, en la que disputará la instancia de cuartos de final el próximo 18 de septiembre contra el argentino Estudiantes de La Plata.

Con base en EFE y AFP

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Brasileirao Guillermo Varela

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Con dos ausencias importantes y dos regresos, Perú ya tiene la lista para enfrentar a Uruguay, que en ese partido, buscará la clasificación al Mundial 2026

Luciano Rodríguez festeja un nuevo gol para Bahia de Brasil
BRASIL

El exjugador de Peñarol que le anotó dos goles en un clásico a Nacional, que saludó a Luciano Rodríguez tras su gol para Bahia

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos