El gol y el récord que batió Giorgian De Arrascaeta en la goleada histórica 8-0 de Flamengo por el Brasileirao; mirá su tanto

En una noche llena de actuaciones sobresalientes, Flamengo, con los uruguayos Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela titulares, goleó por 8-0 este lunes al Vitória , e instauró un nuevo récord en el Campeonato Brasileño desde que comenzó el sistema de puntos corridos en 2003.

Los dirigidos por Filipe Luís superaron la marca del Sao Paulo, que había goleado en septiembre del 2004 al Paysandú por 7-0.

En la vigesimoprimera fecha del torneo, el equipo de Filipe Luís venció al Vitória, gracias a un triplete de Pedro; dos tantos de Samuel Lino y goles de Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique; y se quedó con los tres puntos, totalizando 46 unidades como líder absoluto del Brasileirão.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, pieza clave del once titular carioca, se convirtió esta noche en el jugador con más cantidad de asistencias en la historia del Brasileirão, con un total de 78 pases a gol .

Y uno de los recién llegados del Atlético de Madrid Samuel Lino, ya instalado en el equipo, convirtió dos goles pero además impartió tres asistencias.

En su tercer y último gol de la noche, Pedro rememoró dentro del área rival la característica jugada "elástica" de Ronaldinho y causó el alboroto de un Maracaná abarrotado con más de 60.000 personas.

"Hoy fue inolvidable para mi, este día estará marcado para siempre, pude hacer más de 100 goles en el Maracaná, donde venía de niño, como aficionado. Nunca imaginé realizar este sueño de jugar aquí, marcar goles para el equipo de mi corazón", declaró Pedro.

Con los tres goles marcados al Sport, Pedro llegó a los 102 tantos anotados en el 'nuevo' Maracaná -desde su modernización para el Mundial de 2024-, del que es el máximo goleador.

El Fla lidera con un punto sobre el Palmeiras, mientras que el Vitória es el primer equipo en puestos de descenso, con 19 puntos, los mismos que el Vasco da Gama, primero fuera de la zona roja.

Flamengo pasa por una buena racha en el torneo local y es uno de los favoritos para quedarse con esta edición de la Copa Libertadores, en la que disputará la instancia de cuartos de final el próximo 18 de septiembre contra el argentino Estudiantes de La Plata.

