El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Jorge Bava, el técnico uruguayo que colecciona trofeos, repasó sus últimos tres títulos que ganó en 2025 en dos ligas diferentes

En menos de cinco años en como entrenador, Bava ya ha ganado ocho títulos, los últimos tres en 2025

23 de diciembre 2025 - 11:37hs
Como si de un coleccionista de trofeos se tratara, el técnico uruguayo Jorge Bava, actualmente al frente del Cerro Porteño paraguayo, va tomando con sus dirigidos los títulos que se disputan allá donde dirige.

En menos de cinco años en como entrenador, Bava, exguardameta de 44 años, ya ha ganado ocho títulos, los últimos tres en un 2025 de ensueño: alzó el trofeo del Apertura colombiano con Independiente Santa Fe y la Supercopa y el campeonato paraguayo con Cerro Porteño, equipo que no ganaba un trofeo de la liga desde 2021.

"Tenemos la excepción de México", dijo Bava en una entrevista telefónica a EFE al recordar los 10 meses que estuvo al frente del León de la Liga MX, donde su equipo se desempeñó de manera discreta tras ganar 7 partidos, empatar otros 7 y perder 9 en 2024.

Se fue en blanco en México, pero de esa experiencia Bava rescata el aprendizaje mientras se queda con los buenos resultados en Uruguay -donde levantó 5 títulos con el Liverpool-, Colombia y Paraguay, un país en el que vivió y ganó como jugador, en el ahora lejano 2007 con Libertad.

"Ha sido un gran inicio en otro rol dentro del fútbol en apenas 4 años y medio, fueron buenas experiencias, los equipos han competido en gran nivel y han logrado cosas importantes", añadió al repasar su andar en los vestuarios como DT.

Bava cree que este éxito que ha tenido en sus primeros años como entrenador está atado a los buenos planteles con las que ha contado hasta ahora.

"Soy un beneficiado por los jugadores que he tenido, por el carácter que han tenido a la hora de definir cada torneo y obviamente que sí, tendré mi virtud de participar en esos logros que fueron todos diferentes", apuntó.

De igual forma, destacó la buena energía del vestuario, ese "intangible del fútbol", como una de las variables de su éxito.

"Había un ambiente que se percibía indescriptible, un convencimiento, y cuando el equipo está convencido, creo que puede llegar a grandes cosas. Es algo que destaco, que fue un patrón en los 3 equipos en los que fui campeón", afirmó.

El reto de la Copa Libertadores y el fichaje que cerró

El DT afirmó a EFE que en el fútbol el éxito "es efímero" y siempre se debe aspirar a ganar.

Es por ello que ya alista el 2026 de Cerro Porteño, club con el que espera revalidar los títulos de 2025 y ser protagonista en la Copa Libertadores del año entrante, un torneo que históricamente ha sido esquivo para la institución ‘Azulgrana’.

Tras presentarse a 47 ediciones, Cerro Porteño no ha podido llegar siquiera a la final de este torneo, aunque ha jugado las semifinales en 6 oportunidades, la última en 2011.

El equipo ya acordó la contratación del atacante colombiano Harold Mosquera, a quien Bava dirigió en Independiente Santa Fe y cree que le puede ayudar a conseguir nuevos triunfos en 2026.

"Es una petición mía", confesó el DT sobre el fichaje del colombiano. "Su nivel ha ido creciendo constantemente, traemos a un jugador en muy buen momento, se dio la particularidad de que también necesitábamos tener más jugadores en la ofensiva y creo que nos puede aportar mucho", sentenció.

EFE

