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Jadson Viera se va de Nacional: la directiva tricolor acordó la salida del entrenador y busca a Jorge Bava

El entrenador perdió la confianza de la directiva de Nacional luego de la derrota de este viernes por 2-1 contra Defensor Sporting

21 de marzo de 2026 16:46 hs
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Gastón Britos/Focouy

Nacional está noveno en el Torneo Apertura con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas, con ocho goles a favor y ocho en contra.

A esta baja posición en la tabla y al bajo rendimiento se suman las derrotas clásicas contra Peñarol, tanto por la Supercopa Uruguaya como por el Apertura, que debilitaron la confianza de la hinchada y la directiva en un entrenador que contaba con la espalda de haber llegado a fines de 2025 para ser campeón uruguayo, y lograr ese objetivo.

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Su principal defensor, y el ideólogo de su llegada, fue Flavio Perchman, quien lo tuvo en mente desde el inicio de su gestión como vicepresidente a principios de 2025 y lo contrató para ser el DT tricolor hasta el final de la actual directiva a fines de 2027.

"No hay manera de que lo saque", enfatizó el vice tricolor en una entrevista con Referí en diciembre de 2025.

Según informó Ovación y ratificaron fuentes de Nacional a Referí, el principal candidato para reemplazar a Viera es Jorge Bava, que viene de ser despedido de Cerro Porteño días atrás.

Bava fue otro de los nombres que Perchman buscó para iniciar su gestión, pero diferencias con Nicolás López llevaron a que el entrenador no llegara al club. En esa ocasión el tricolor finalmente se decantó por seguir con Martín Lasarte, que no iba a continuar luego de su salida a fines de 2024.

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