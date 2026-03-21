Jorge Bava está a detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Nacional, en reemplazo de Jadson Viera

Jorge Bava está a detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Nacional para reemplazar a Jadson Viera , que no continuará en el club tras la derrota contra Defensor Sporting de este viernes, confirmaron fuentes del tricolor a Referí.

Viera perdió la confianza de la directiva luego de caer ante Defensor , dos semanas después de que la cúpula del club lo ratificara en su cargo tras las derrotas ante Peñarol y Juventud de Las Piedras. Este sábado se confirmó su salida .

Según informó Ovación y habían ratificado fuentes de Nacional a Referí, el principal candidato para sustituir a Viera era Jorge Bava , que venía de ser despedido de Cerro Porteño días atrás.

Tras una llamada inicial, la directiva tricolor avanzó rápido en las negociaciones con el entrenador , y fuentes del club indicaron que el presidente Ricardo Vairo estaba "cerrando" el acuerdo para su llegada .

Jorge Bava fue cesado en Cerro Porteño de Paraguay, club en el que conquistó dos títulos en seis meses pero le quedó la espina de la Copa Libertadores 2026

Jadson Viera se va de Nacional: la directiva tricolor acordó la salida del entrenador y busca a Jorge Bava

Además, indicaron que "probablemente" el DT ya esté a cargo de Nacional en el partido del próximo martes ante Cerro Largo, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Bava, exgolero de 44 años, estuvo al frente de Cerro Porteño por casi 6 meses y 22 partidos, en los que sumó trece triunfos, seis empates y tres derrotas, garantizando 45 puntos de 66 posibles. Ganó la Liga y la Supercopa paraguaya a fines de 2025.

Comenzó su carrera como entrenador hace cinco años, y en ese lapso ya obtuvo ocho títulos: junto a sus dos copas en Cerro Porteño levantó cinco trofeos en Liverpool (Apertura 2022, Intermedio 2023, Clausura 2023, Supercopa Uruguaya 2023 y Liga AUF Uruguaya 2023), y una Liga colombiana con Independiente Santa Fe. El único club con el que no ganó un título fue el León de México.