El intercambio de camisetas entre Luis Suárez y un bicampeón uruguayo con Peñarol

Luis Suárez juega este domingo con Inter Miami en su visita a New York City FC por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y comenzará el encuentro como suplente, una vez más, como viene sucediendo prácticamente en toda esta temporada.

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Vale recordar que el máximo goleador histórico de la selección uruguaya con 69 goles, firmó un nuevo contrato con el club hasta fines de este año.

Inter Miami fue campeón de la MLS por primera vez en la temporada pasada con buena actuación del Pistolero.

En las últimas horas, Luis Suárez se reencontró con un viejo amigo y compañero: el argentino Maximiliano Rodríguez.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, confirmó que hay acuerdo para que Jorge Bava sea el nuevo técnico, aunque sorprendió con la fecha que termina su contrato

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Ambos jugaron juntos en la llegada del uruguayo a Liverpool de Inglaterra.

Atlético de Madrid, club en el que también jugaron ambos, pero no coincidieron, celebró un evento en Miami, con Maximiliano Rodríguez y Diego Ribas entre los asistentes. La delegación también aprovechó para visitar las instalaciones de Inter Miami.

En ese contexto fue que se dio el intercambio entre los dos.

Vale recordar que Maximiliano Rodríguez fue bicampeón uruguayo con Peñarol en 2017 y 2018, además de haber ganado la Supercopa Uruguaya 2018.

Junto a Luis Suárez ganaron la Copa de la Liga de Inglaterra con Liverpool en 2011-12.

Aquí se puede ver el intercambio de camisetas entre ambos: