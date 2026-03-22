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El intercambio de camisetas entre Luis Suárez y un bicampeón uruguayo con Peñarol

El máximo goleador histórico de la selección uruguaya compartió un momento con su amigo

22 de marzo de 2026 14:41 hs
Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup

Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup

Foto: AFP

Luis Suárez juega este domingo con Inter Miami en su visita a New York City FC por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y comenzará el encuentro como suplente, una vez más, como viene sucediendo prácticamente en toda esta temporada.

Vale recordar que el máximo goleador histórico de la selección uruguaya con 69 goles, firmó un nuevo contrato con el club hasta fines de este año.

Inter Miami fue campeón de la MLS por primera vez en la temporada pasada con buena actuación del Pistolero.

El encuentro con Maximiliano Rodríguez

En las últimas horas, Luis Suárez se reencontró con un viejo amigo y compañero: el argentino Maximiliano Rodríguez.

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Ambos jugaron juntos en la llegada del uruguayo a Liverpool de Inglaterra.

Atlético de Madrid, club en el que también jugaron ambos, pero no coincidieron, celebró un evento en Miami, con Maximiliano Rodríguez y Diego Ribas entre los asistentes. La delegación también aprovechó para visitar las instalaciones de Inter Miami.

En ese contexto fue que se dio el intercambio entre los dos.

Vale recordar que Maximiliano Rodríguez fue bicampeón uruguayo con Peñarol en 2017 y 2018, además de haber ganado la Supercopa Uruguaya 2018.

Junto a Luis Suárez ganaron la Copa de la Liga de Inglaterra con Liverpool en 2011-12.

Aquí se puede ver el intercambio de camisetas entre ambos:

suarez
Luis Su&aacute;rez y Maximiliano Rodr&iacute;guez intercambiaron camisetas

Luis Suárez y Maximiliano Rodríguez intercambiaron camisetas

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