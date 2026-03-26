Ignacio Ruglio anunció que Peñarol tendrá más entradas de lo habitual para visitar a Platense por la Copa Libertadores: los detalles
Además, el presidente de Peñarol indicó que las hinchadas de ambos equipos no compartirán tribuna en los dos partidos "para evitar cruces de hinchas"
26 de marzo de 2026 12:49 hs
Ignacio Ruglio
Foto: Inés Guimaraens
El presidente dePeñarol, Ignacio Ruglio, anunció que la hinchada carbonera contará con más entradas de lo habitual para el partido en el que visitará a Platense por la Copa Libertadores.
En uno de sus tradicionales estados de WhatsApp, el mandatario aurinegro afirmó que este jueves se reunió con autoridades de Platense, y ambas instituciones resolvieron dejar las "cabeceras visitantes" de sus respectivos estadios "para público exclusivo de Platense en Montevideo y luego Peñarol en Buenos Aires".
"Tendremos ambas parcialidades unas 5.500 entradas disponibles para la visita en cada estadio", detalló Ruglio, que además indicó que los hinchas visitantes no compartirán tribuna "para evitar cruces de hinchas".
"Esto cuida a la gente que viaja siguiendo al equipo a otro país y también reduce riesgos de multas y cierres de cancha", valoró el presidente, que adelantó que "en las próximas horas" se comunicarán más detalles sobre la venta de entradas. "Viva siempre Peñarol", concluyó.
Las 5.500 entradas que Peñarol y Platense brindarán representan un incremento con respecto a la cantidad habitual que los equipos ceden a los visitantes en la Copa Libertadores, que generalmente son 2.000 localidades, y en algunas ocasiones 4.000.
Tras conocer sus rivales en la fase de grupos de la Libertadores, Ruglio ya había adelantado que tiene una "muy buena relación" con Sebastián Ordóñez, expresidente y actual vicepresidente segundo de Platense, por lo que esperaba que le dieran "toda la cabecera" para el partido en Argentina.
¿Cuándo jugarán Peñarol y Platense por la Copa Libertadores?
Peñarol y Platense se enfrentarán primero en Montevideo, el jueves 16 de abril, por la segunda fecha del Grupo E de la Libertadores. El partido se disputará en el Estadio Campeón del Siglo y comenzará a las 21:30.
Luego uruguayos y argentinos volverán a cruzarse el jueves 7 de mayo por la fecha 4 del grupo, en el Estadio Vicente López de Buenos Aires. Este partido comenzará a las 19:00.