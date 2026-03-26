Ignacio Ruglio anunció que Peñarol tendrá más entradas de lo habitual para visitar a Platense por la Copa Libertadores: los detalles

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , anunció que la hinchada carbonera contará con más entradas de lo habitual para el partido en el que visitará a Platense por la Copa Libertadores.

En uno de sus tradicionales estados de WhatsApp, el mandatario aurinegro afirmó que este jueves se reunió con autoridades de Platense , y ambas instituciones resolvieron dejar las "cabeceras visitantes" de sus respectivos estadios "para público exclusivo de Platense en Montevideo y luego Peñarol en Buenos Aires".

"Tendremos ambas parcialidades unas 5.500 entradas disponibles para la visita en cada estadio" , detalló Ruglio, que además indicó que los hinchas visitantes no compartirán tribuna "para evitar cruces de hinchas".

"Esto cuida a la gente que viaja siguiendo al equipo a otro país y también reduce riesgos de multas y cierres de cancha" , valoró el presidente, que adelantó que "en las próximas horas" se comunicarán más detalles sobre la venta de entradas. "Viva siempre Peñarol", concluyó.

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Las 5.500 entradas que Peñarol y Platense brindarán representan un incremento con respecto a la cantidad habitual que los equipos ceden a los visitantes en la Copa Libertadores, que generalmente son 2.000 localidades, y en algunas ocasiones 4.000.

Tras conocer sus rivales en la fase de grupos de la Libertadores, Ruglio ya había adelantado que tiene una "muy buena relación" con Sebastián Ordóñez, expresidente y actual vicepresidente segundo de Platense, por lo que esperaba que le dieran "toda la cabecera" para el partido en Argentina.

PHOTO-2026-03-26-12-21-56 El nuevo estado de Ignacio Ruglio

¿Cuándo jugarán Peñarol y Platense por la Copa Libertadores?

Peñarol y Platense se enfrentarán primero en Montevideo, el jueves 16 de abril, por la segunda fecha del Grupo E de la Libertadores. El partido se disputará en el Estadio Campeón del Siglo y comenzará a las 21:30.

Luego uruguayos y argentinos volverán a cruzarse el jueves 7 de mayo por la fecha 4 del grupo, en el Estadio Vicente López de Buenos Aires. Este partido comenzará a las 19:00.