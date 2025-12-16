Dólar
Llamado laboral del Correo Uruguayo con sueldo que puede superar los $ 200 mil: mirá los requisitos y cómo anotarse

El sueldo total puede llegar a $229.857 mensuales, según las bases del llamado

16 de diciembre 2025 - 9:11hs
Correo Uruguayo

La Administración Nacional de Correos (ANC) ha abierto un llamado laboral para el cargo de gerente de división infraestructura tecnológica. Este puesto, con un sueldo que puede superar los $200.000, tiene plazo de inscripción hasta el 31 de diciembre de 2025. A continuación, te contamos los detalles de esta convocatoria.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 18 años o más, ser ciudadano natural o legal uruguayo y contar con la constancia de voto o justificación en las últimas elecciones.

  • Presentar un título de ingeniería eléctrica o ingeniería en computación de la Universidad de la República (Udelar) o una formación equivalente en carreras reconocidas por el MEC (título de ingeniero, carrera de cinco años o más).

  • Contar con al menos tres años de experiencia en la supervisión de equipos técnicos.

  • Presentar carné de salud con vigencia mínima de un año.

Para consultar todos los requisitos completos, se puede acceder a las bases del llamado a través de la página web del Correo Uruguayo.

Tareas del gerente de infraestructura tecnológica

La persona seleccionada para este cargo será responsable de coordinar las actividades de la división infraestructura tecnológica y de supervisar la gestión de la infraestructura de la ANC, incluyendo data centers, servidores, bases de datos, y equipos tecnológicos en general.

Entre sus principales tareas se encuentran:

  • Definir y aplicar estrategias de continuidad del negocio y recuperación de información.

  • Proponer el presupuesto anual de infraestructura tecnológica y realizar solicitudes de compras.

  • Coordinar actividades con otros sectores internos y externos para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

  • Atender problemas de alta prioridad fuera del horario laboral y proponer mejoras tecnológicas.

Sueldo y beneficios

El cargo tiene un sueldo básico mensual de $74.246 nominales, pero se le suman $24.746 por extensión horaria, $108.991 por compensación de tareas de gerente de TI, $2.871 de complemento de salud y $19.003 por alimentación. Así, el sueldo total puede llegar a $229.857 mensuales, según las bases del llamado.

Inscripción

Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre de 2025, a las 23:00 horas, y deben realizarse a través de la página web del Correo Uruguayo. Al momento de postularse, el postulante recibirá un número de inscripción.

Temas:

Llamado Llamado laboral Correo Uruguayo

