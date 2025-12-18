El mensaje eliminado, la incansable búsqueda y la falta de Milagros: el desesperado pedido de la madre de una joven desaparecida en el Cerro

" Ahora dentro de un rato voy y ya me quedo contigo ". Ese fue el último mensaje que recibió Gabriela Capretti antes de la desaparición de su hija, Milagros Sánchez , una joven de 21 años que desde el 8 de diciembre permanece ausente de su domicilio y es intensamente buscada por familiares, amigos y vecinos en la zona del Cerro .

La madre señaló que Milagros vive con su padre, con quien había tenido una discusión que derivó en la partida de la joven , que según su madre padece trastornos vinculados a la salud mental.

"Pasó un día, pasaron dos, y al tercer día el padre me avisó, porque yo no estaba sabiendo qué había pasado. Yo solo esperaba que viniera ", relató la madre en diálogo con El Observador.

En ese momento el padre radicó la denuncia ante la Policía y la madre comenzó con su propia búsqueda , contactando a los medios de comunicación y viralizando las imágenes de su hija en redes sociales . "En mi trabajo todos subieron estados", acotó.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 13.16.58

Sin embargo, pese a los claros beneficios de la viralización a través de medios digitales y convencionales para obtener detalles sobre el paradero de una persona, existen mensajes que no persiguen ese objetivo.

"Me llegó un mensaje, que eliminaron, que decía que la tenían retenida en una boca de pasta base. No sé si es verdad y yo no sé qué hacer", manifestó Capretti con evidente preocupación.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 13.14.42

"El padre hizo la denuncia en la seccional N°18, porque es de Punta de Rieles, y yo soy del Cerro, por lo que en la seccional N°24 hice una extensión de la denuncia", detalló la madre, quien criticó la postura de las autoridades ya que "no se mueven, no me dicen nada y yo estoy como loca".

Cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de Milagros se puede comunicar al Servicio de Emergencias 911, al teléfono de Personas Ausentes (2030 46 38) o al celular de la madre, 093 301 804.