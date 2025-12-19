De "aranceles" a "vulnerabilidad": las palabras que definieron el 2025 de El Observador

Elegir una palabra del año es captar la esencia de un período en particular. Las palabras seleccionadas no son solo términos: son espejos que reflejan los momentos clave, las emociones colectivas y las dinámicas que moldearon el mundo en un año específico.

En este 2025 , las redacciones de El Observador en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y España seleccionaron palabras que encapsulan el espíritu del año , cada una con un enfoque en las circunstancias y eventos que marcaron sus contextos locales.

Estas palabras, aunque surgidas de contextos diferentes, comparten un hilo conductor. Todas capturan los desafíos y transformaciones que definieron 2025. Desde las tensiones políticas y los escándalos de corrupción hasta la amenaza a la seguridad estatal y las nuevas barreras comerciales, las palabras del año de El Observador son un recordatorio de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la moldea.

Desde la inédita violencia narco que traspasa los muros de las cárceles hasta la persistencia de la pobreza infantil así como la cruda realidad de la gente que vive en la calle , hicieron que en 2025 el sistema político tuviera que aceptar que sus estructuras—tanto institucionales como sociales—son peligrosamente frágiles . Vulnerabilidad es la palabra que define la experiencia de un país expuesto a amenazas y flagelos que requieren una respuesta de Estado unificada y una acción social urgente.

Una de las caras más duras de esta vulnerabilidad se manifestó en la esfera del narcotráfico. Hechos como el atentado con granada a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero demostraron que el crimen organizado transnacional no solo opera en el país, sino que tiene la capacidad de actuar directamente contra el Estado y sus operadores de justicia. A esto se sumaron los ecos de narcotraficantes como Sebastián Marset, que aparece siempre que quiere, con mensajes amenazantes y desafiantes, así como los recientemente encarcelados Luis Fernández Albín y Alberto “Betito” Suárez, que son investigados en delitos vinculados al tráfico de drogas y lavado.

Las peticiones de la Fiscalía por mayor presupuesto y las declaraciones del ministro Carlos Negro, que enfatizan la necesidad de una estrategia de seguridad a largo plazo, son el reconocimiento oficial de que el Estado opera con una capacidad de respuesta limitada ante un adversario que siempre va un paso adelante.

Sin embargo, la vulnerabilidad no se limita a la acción criminal; también reside en otras fallas. A pesar de haber sido un eje de la campaña electoral del año pasado, la pobreza infantil sigue siendo una herida abierta, con cifras que demuestran que uno de cada tres niños uruguayos vive en la pobreza.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó la manera en que la mide y los técnicos que están trabajando en el proyecto estiman que la séptima parte de los hogares que tendrían que recibir asignaciones familiares, no la están recibiendo y que quienes sí la reciben, a un poco menos de la mitad les llegó unos meses tarde. En la ley de Presupuesto que se votó en el Parlamento se destinaron recursos a la primera infancia, pero gastar no garantiza los mejores resultados. El principal desafío del Estado, en ese sentido, es ser articulador para que no se dispersen los esfuerzos de distintas áreas.

20250402 Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina en el Senado. Foto: Inés Guimaraens

EO Argentina: "torbellino"

Este 2025 cierra de una manera bastante similar a cómo empezó: con un Javier Milei rodeado de un aura de optimismo, con la sensación de que se encaminaba a superar todos los escollos que se le atravesaran en el camino. Pero en el medio pasó de todo.

Es que Argentina es como un torbellino, donde las cosas pasan y salen volando, dejando un revuelo por el camino.

En enero se hablaba de por cuántos puntos La Libertad Avanza ganaría las elecciones, pero en febrero se desató el escándalo de Libra y desde ahí se inició el fenómeno climático. Acuerdo con el FMI y salida del cepo; Garrahan, jubilados, universidades y discapacidad como temas que copaban la agenda; leyes impulsadas por la oposición en el Congreso, vetos y rechazos; Cristina Kirchner presa en San José 1111; escandalosos audios disparan el caso Andis con sospechas de coimas; una paliza electoral de 14 puntos para los libertarios en las elecciones bonaerenses de septiembre; dólar y riesgo país siendo noticia a diario, con Scott Bessent saliendo al rescate de la Argentina; y un sinfín de temas diarios que terminaban sepultados en horas.

Hasta que el 26 de octubre se dio vuelta todo nuevo. Un Milei que algunos llegaban a imaginar dejando el poder antes de tiempo fue revalidado en las urnas con más del 40% de los votos en las elecciones de medio término. No solo ganó, sino que logró cambiar el clima político y quedar cerca de poder impulsar reformas profundas, como la laboral y la tributaria.

Argentina 2025, fiel a su estilo, fue un torbellino. Ojalá Argentina 2026 venga solo con una leve brisa.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c9d6gx46pd7o Milei tendrá que moderar su discurso si quiere buscar acuerdos con sectores del oficialismo que lograron buenos resultados en algunas provincias. AFP via Getty Images

EO Estados Unidos: "aranceles"

La palabra aranceles (tariffs en inglés) "es la más hermosa del diccionario". Tras asegurarlo en público, Donald Trump se desdijo y la ubicó cuarta en su ranking personal, detrás de Dios, amor y religión. Pero el presidente de Estados Unidos ya había establecido un punto: los impuestos a las importaciones son a la vez una herramienta política de negociación y un recurso comercial en el que Trump cree.

En su primer año de su segundo mandato, el presidente apuntó al comienzo de una "era dorada" para Estados Unidos, pero cuyo desenlace todavía es incierto para la economía global. Si bien su aplicación porcentual acumuló un sinfín de idas y vueltas, en 2025 el mundo bailó al ritmo de las tariffs MAGA.

El republicano cree que las tarifas aduaneras son un atajo capaz de reindustrializar Estados Unidos en detrimento de China, reequilibrar la balanza comercial y eliminar el déficit fiscal.

Fascinado por el proteccionismo que prevalecía en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, Trump hasta ahora logró contradecir los pronósticos catastróficos sobre el impacto que los aranceles tendrían en la inflación o en un derrumbe de las bolsas. Pero aún falta una instancia clave: el debate sobre la legalidad del recurso, que está en manos de la Corte Suprema de EEUU. El tribunal comunicará su decisión, un fallo de impacto global, a principios de 2026.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjeznd24xqdo Trump vinculó el asesinato del director Rob Reiner a su antagonismo contra el presidente. EPA

EO España: "lechuga"

El tema del año en España, sin dudas, es la corrupción que rodea al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez.

Su esposa y su hermano están investigados por operaciones sospechosas, y su ex ministro, José Luis Ábalos, y su segundo en el Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, cayeron presos por coimas en la concesión de obra pública.

Esas coimas se pagaron en euros en efectivo, y estos dirigentes llamaban a los billetes “chistorras” (un embutido color naranja) para los billetes de 500 euros, “soles” para los billetes amarillos de 200 euros y “lechugas” para los billetes de 100 euros, los más populares de la economía española.

Por eso, las lechugas se popularizaron como los pagos en negro con billetes de 100 dólares y fueron tendencia en las redes sociales.