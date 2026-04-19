Incautaron tres fusiles y US$ 30.000 en un auto vinculado al clan narco de Fernández Albín

La Policía incautó en las últimas horas tres fusiles, municiones y US$ 30.000 en efectivo dentro de una camioneta Volkswagen Tiguan localizada en un camino interno del Parque Roosevelt, en Canelones, informó el Ministerio del Interior.

El vehículo estaba vinculado a la organización criminal encabezada por Luis Fernández Albín, el líder narco del Cerro y Cerro Norte detenido en noviembre pasado en el marco de la Operación Nueva Era II.

El vehículo se encontraba requerido judicialmente dentro de esa investigación. A partir del trabajo de análisis e inteligencia de los investigadores, se logró establecer que circulaba por las inmediaciones del parque, lo que motivó el despliegue de los equipos policiales hasta el lugar. Cuando dieron con el vehículo, estaba en un camino interno, con las matrículas en mal estado y completamente bloqueado.

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Al acceder al interior, los efectivos encontraron el dinero en efectivo y las tres armas de fuego tipo fusil, todas con la numeración suprimida y con sus respectivos cargadores.

Se trata de un fusil Colt AR-10 con 13 cartuchos calibre 7,62x51, un fusil negro —con marca y modelo a determinar— con 25 cartuchos calibre .311 y otro fusil negro —con marca y modelo a determinar— con 24 municiones calibre .223.

La investigación, que se inició en abril de 2025, permitió determinar que Fernández Albín formaba parte de una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína al extranjero. El operativo de este martes es resultado directo de ese trabajo de inteligencia, que continúa activo.

Fernández Albín fue detenido el 20 de noviembre en Argentina. A mediados de diciembre fue imputado por la Justicia uruguaya por narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

El jefe del clan "Los Albín" también está vinculado al atentado con granada contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero en setiembre pasado, y fue condenado por el ataque de diciembre de 2024 contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Actualmente cumple prisión en Punta de Rieles.