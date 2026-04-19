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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet este domingo 19 de abril

Se espera presencia de nieblas en las primeras horas y aumento de nubosidad hacia la tarde y noche

19 de abril de 2026 9:10 hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para este domingo 19 de abril una jornada con condiciones variables en todo el país, con presencia de nieblas en las primeras horas y aumento de nubosidad hacia la tarde y noche.

Área metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, se espera una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C.

Durante la mañana, se prevé un aumento de nubosidad con presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del noroeste (NW) entre 10 y 20 km/h.

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En la tarde y noche, el cielo estará nuboso a cubierto. El viento rotará del noroeste al sureste (NW al SE), con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Norte del país

En el norte, la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 27 °C.

La mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, con formación de nieblas y neblinas. Los vientos serán del noreste y este (NE y E), con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche, se espera un aumento de nubosidad, con probables tormentas aisladas. El viento se mantendrá del sector este, con intensidades de 10 a 30 km/h.

Oeste

En el oeste, se espera una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C.

Durante la mañana, habrá aumento de nubosidad con presencia de nieblas y neblinas. El viento será del sector norte, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y noche, el cielo estará nuboso a cubierto. El viento rotará del sector norte al este, con intensidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, principalmente en zonas costeras.

Este

En el este, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

Durante la mañana, se prevé un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, acompañado de nieblas y neblinas. El viento soplará del suroeste y oeste (SW y W) entre 10 y 20 km/h, con períodos del sector norte en igual rango.

Hacia la tarde y noche, se espera un aumento de nubosidad, con presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del oeste al este, con intensidades de entre 10 y 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h.

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