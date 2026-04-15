"Cierto clima de inseguridad": la llamativa recomendación de España para los turistas que viajen a Uruguay

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España actualizó las recomendaciones de viaje para los turistas que arriben a Uruguay durante 2026.

El enunciado en carácter de aviso general revisado en febrero, destaca al país como nación carente de "amenaza seria" de terrorismo, además de la inexistencia de zonas de catástrofes naturales, salvo esporádicas inundaciones dadas por desborde de los ríos más caudalosos, como el Uruguay y el Negro.

Sin embargo, al ahondar en el apartado de Seguridad, inciso Seguridad ciudadana y criminalidad, España advierte que Uruguay "en general ofrece un nivel de seguridad aceptable, siempre y cuando se observen medidas de autoprotección racionales y suficientes". No obstante, continúa: "Existe un cierto clima de inseguridad generado por robos en casas de particulares y robos y asaltos a mano armada tanto en la calle como en tiendas o negocios, especialmente en Montevideo".

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Respecto a los barrios periféricos de la ciudad capital, como los alrededores de la Fortaleza del Cerro, y de los departamentos de Canelones y Maldonado, la cartera señaló que pueden resultar peligrosos. "Conviene extremar las precauciones por la noche en la Ciudad Vieja de Montevideo".

¿Qué posiciones ocupan las ciudades de Uruguay en el ranking de inseguridad 2026?

El International Location Ratings 2025-26 de ECA International analizó 275 ciudades en todo el mundo para determinar cuáles ofrecían las mejores condiciones para residentes y trabajadores internacionales. El indicador evaluó variables clave como seguridad, estabilidad sociopolítica, atención médica, infraestructura, contaminación, acceso a vivienda y disponibilidad de bienes y servicios.

image Inseguridad en Uruguay

Aunque Europa dominó en la escala global, varias urbes latinoamericanas aparecieron en posiciones intermedias, siendo Montevideo la mejor calificada al ubicarse en el puesto 82 del ranking mundial y primera en la región.

Las 10 ciudades más seguras de Latinoamérica

Montevideo, Uruguay (82)

Santiago, Chile (91)

San José, Costa Rica (103)

Córdoba, Argentina (104)

Buenos Aires, Argentina (109)

Ciudad de Panamá, Panamá (115)

Brasilia, Brasil (123)

Río de Janeiro, Brasil (125)

São Paulo, Brasil (132)

Guadalajara, México (134)

Según datos del Ministerio del Interior de Uruguay, el país registró 372 homicidios en 2025. El reporte, a cargo del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), incluyó una nueva metodología de medición y estadísticas sobre secuestros, muertes dudosas y uso de la “fuerza letal” por parte de la Policía.

Durante el último año, los homicidios bajaron 3,1% respecto a 2024 (10,3 por cada 100 mil habitantes). Entre los otros principales descensos delictivos se destacaron las rapiñas, con una baja de 8,2% y los hurtos con un descenso del 8,8%. En la misma línea, el robo de vehículos se redujo 8,6%, mientras que las estafas y fraudes informáticos presentaron una caída del 15,7%.

En cuanto a “delitos complejos”, las extorsiones cayeron un 15,5% y los secuestros 62,5%, mientras que el abigeato subió un 7,4%.