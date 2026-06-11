Precios más claros: las claves de la medida que propone el gobierno para facilitar la compra en el supermercado

A menudo, realizar las compras en el supermercado se convierte en un desafío. Comparar dos marcas resulta difícil cuando los envases tienen distintos tamaños y presentaciones, lo que impide saber con claridad cuál es la opción más económica.

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Esta situación podría cambiar si prospera una de las medidas planteadas en el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado esta semana por el gobierno. Entre sus más de 240 artículos, la iniciativa propone la obligación de publicar el precio por unidad de medida, con el objetivo de brindar mayor transparencia a la hora de comparar productos.

El fin de la confusión: precios claros por unidad El proyecto plantea hacer obligatoria la publicación de los precios según la unidad de medida correspondiente a cada producto. El objetivo principal es que, al momento de la compra, los consumidores puedan identificar con facilidad el costo real del producto por la unidad de medida estandarizada (kilo, litro, metro, etcétera).

De esta manera, se busca facilitar la comparación objetiva y permitir que cada persona elija, entre las diversas presentaciones y envases, cuál es el costo unitario más barato que realmente le conviene.