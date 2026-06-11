Precios más claros: las claves de la medida que propone el gobierno para facilitar la compra en el supermercado

A menudo, realizar las compras en el supermercado se convierte en un desafío. Comparar dos marcas resulta difícil cuando los envases tienen distintos tamaños y presentaciones, lo que impide saber con claridad cuál es la opción más económica.
Esta situación podría cambiar si prospera una de las medidas planteadas en el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado esta semana por el gobierno. Entre sus más de 240 artículos, la iniciativa propone la obligación de publicar el precio por unidad de medida, con el objetivo de brindar mayor transparencia a la hora de comparar productos.
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El fin de la confusión: precios claros por unidad
El proyecto plantea hacer obligatoria la publicación de los precios según la unidad de medida correspondiente a cada producto. El objetivo principal es que, al momento de la compra, los consumidores puedan identificar con facilidad el costo real del producto por la unidad de medida estandarizada (kilo, litro, metro, etcétera).
De esta manera, se busca facilitar la comparación objetiva y permitir que cada persona elija, entre las diversas presentaciones y envases, cuál es el costo unitario más barato que realmente le conviene.
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¿A quiénes alcanzaría y dónde se vería?
La normativa proyectada establece reglas claras sobre la implementación:
- Comercios incluidos: La obligación recaería sobre comercios de grandes superficies y establecimientos que vendan alimentos, artículos de higiene personal o de uso doméstico.
- Alcance digital: La medida también alcanzaría a los canales de comercio electrónico (tiendas online).
- Exhibición obligatoria: El precio de venta y el precio por unidad de medida deberían mostrarse tanto en la etiqueta física (en la góndola) como en medios digitales y en los mensajes publicitarios.
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Los beneficios de la medida
- Comparación real: No sería necesario el uso de una calculadora frente a la góndola. Se podría saber al instante cuál es la opción más económica, sin importar si el envase es de 450 ml, 500 ml o 750 ml.
- Transparencia: Se eliminarían las dudas sobre los tamaños de los envases. La comparación sería directa y sencilla.
- Ahorro: La facilidad para identificar el costo real permitiría ahorrar tiempo y evitar pagar de más por productos que parecen económicos pero que resultan más caros por peso o volumen.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló: "Hemos recibido comentarios y sugerencias de todos y hemos tomado en cuenta lo que se ha manifestado en la discusión parlamentaria del proyecto anterior (refiere al presentado por el ex diputado Gustavo Olmos). Este es un proyecto que genera un conjunto de oportunidades, pero también mueve un equilibrio. (…) Hay una zona de confort en la que muchos agentes están, que este proyecto pretende remover. Seguramente en la reglamentación tendremos que contemplar cosas", dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.