El truco casero para que los espejos del auto no se empañen con frío y niebla

Conducir en días de frío y niebla espesa es uno de los mayores desafíos en la calle. El peligro aumenta cuando los espejos retrovisores exteriores se empañan constantemente, anulando la visibilidad lateral . Afortunadamente, existen soluciones caseras muy efectivas y pautas de seguridad clave para afrontar este escenario sin riesgos.

Este método casero es sumamente popular debido a que la pasta de dientes contiene compuestos que crean una película protectora invisible. Esta barrera reduce la tensión superficial, impidiendo que el agua y la humedad de la condensación se adhieran al cristal, como detalla un informe de La Razón.

Si no se dispone de pasta de dientes, la espuma de afeitar es otra alternativa de enorme eficacia . Al igual que el dentífrico, genera una capa que repele la humedad exterior. Para aplicarla, se debe colocar un poco de espuma en un paño, distribuirla por todo el espejo y luego pulir con otra microfibra seca hasta que no queden marcas.

Otra opción para conductores que buscan una solución de mayor duración es la cera para autos. Al aplicar una fina capa de cera y lustrarla, se genera una superficie hidrofóbica que hace que las gotas de agua resbalen de inmediato.

Recomendaciones de seguridad para manejar con niebla intensa

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y la Policía Caminera recuerdan de forma constante que la niebla reduce drásticamente el tiempo de reacción y la adherencia de los neumáticos debido a la humedad en el asfalto.

Al transitar bajo estas condiciones climáticas adversas, se deben adoptar las siguientes conductas preventivas: