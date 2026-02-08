Gran actuación de los uruguayos Nicolás Espinosa y Betina Albín en la maratón de Caracas: mirá los resultados de la competencia

Diez mil corredores participaron este domingo en la maratón de Caracas en la que los uruguayos Nicolás Espinosa y Betina Albín fueron protagonistas cumpliendo una gran actuación mientras que la argentina Natacha Castaño se subió al podio en la rama femenina.

La maratón tuvo como punto de concentración el Parque Los Caobos desde donde se tomaron las calles de Caracas para disputar la décima edición del Maratón CAF, evento que contó con la participación de 33 atletas élite provenientes de 13 países de América Latina y el Caribe; 5.200 deportistas en la media maratón, 2.000 en maratón y unos 2.800 en la distancia de 10 k.

El panameño Jorge Castelblanco se convirtió en el ganador en la rama masculina cruzar el arco con un tiempo de 2.15.18, rompiendo el récord de la competencia establecido en 2023. A Castelblanco lo acompañaron el venezolano José Antonio Reyes, en el segundo lugar, con un tiempo de 2.20.33 ; mientras que el tercer lugar se lo quedó Fernando Moreno, de Ecuador , con un tiempo de 2.20.44.

"¡Hoy el esfuerzo fue enorme! Tenía atletas de un gran nivel sabía que iba estar muy duro, pero soy de esas personas que cuando me paro en una largada pienso que todos son iguales, siempre me imagino en un podio, si mi pensamiento fuera diferente no largaría ninguna carrera, muy orgulloso de mí mismo porque el esfuerzo que hice hoy me hizo creer que soy un guerrero, todo el que corrió en Caracas sabe lo que es el circuito, podés ser el atleta más rápido, pero en estos circuitos hay que ser estratégico porque te deja fuera de carrera en cualquier momento", dijo Espinosa en un posteo de Instagram.

Se trata de un corredor de 35 años al que entrena Martín Mañana y que el año pasado se consagró campeón de la maratón de Montevideo con un registro de 2.23.25.

La ecuatoriana Silvia Ortiz alcanzó el primer lugar femenino de los 42 k femeninos con un tiempo récord de 2.33.55, seguida por la peruana Deysi Castro, con un tiempo de 2.35.05, mientras que el tercer lugar fue para Natacha Castaño, proveniente de Argentina, quien alcanzó la meta marcando 2.45.18.

La uruguaya Betina Albín tuvo una destacada actuación al cruzar la meta en un tiempo de 3.06.18. Tiene 33 años y finalizó la prueba en el puesto 12.

El año pasado fue tercera en la maratón de Montevideo.

Los otros ganadores en el marco de la maratón de Caracas

El venezolano Juan Valladares, ganó los 42 k de la categoría movilidad reducida, por tercer año consecutivo, logrando un tiempo récord de 1.45.29. Valladares también ha sido el ganador de cinco ediciones de 21 k. El segundo lugar fue para Miguel Ford (2.55.39) y el tercero, Yohel Valera (4.09.41).

La mexicana Yeni Hernández, en la categoría de movilidad reducida femenina, fue la campeona en los 42 k con un tiempo de 2.30.13, sumando un nuevo récord. La siguieron Yenny Ruza, de Venezuela y Heidy Arias, de Costa Rica.

En la categoría de 21 k la ganadora fue la venezolana Edymar Brea, con un tiempo de 1.15.54. Seguida por las connacionales María Garrido, con un tiempo de 1.17.28 en el segundo lugar y en el tercero, Bélgica Duque con 1.21.15.

En la rama masculina de los 21 k del Maratón CAF, el campeón de la categoría fue José Daniel González, con un tiempo de 1.06.35; Whinton Palma obtuvo el segundo lugar con 01:06:44. y el tercero fue para Carlos Briceño, un podio completamente venezolano.

Para la categoría de movilidad reducida femenina de 21 k, los tres lugares fueron para Venezuela. El primer lugar fue para Mariberlina Pereira, con tiempo 1.54.43, en el segundo estuvo Marisol Berrios (2.09.39) y en el tercero Zulay Medina (2.32.13).

En la rama masculina, el ganador fue el costarricense Laurens Molina, con un tiempo de 52.19, seguido por Jesús Aguilar, de Venezuela con 1.02.19 y Alexis Cabarcas, representante de Colombia con un tiempo de 1.03.46.