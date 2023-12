Luis Suárez habló de su relación con Bielsa y de por qué pidió "respeto" cuando festejó un gol con Gremio

El goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, le dio una entrevista al periodista Juan Pablo Varsky en su canal de Twitch, Clank!, en el que reveló su enigmático posteo en redes del pasado 3 de setiembre y también contó cómo es su relación con Marcelo Bielsa.

Aquel día, Suárez le anotó un golazo a Cuiabá con Gremio, por el Brasileirao, y en vez de realizar su tradicional festejo dedicatorio a su esposa e hijos, lo celebró de espaldas señalando al número 9.

Después, en su cuenta de Instagram, Suárez mostró esa foto y escribió: "Luis Suárez, respeto".

Luis Suárez y Juan Pablo Varsky

¿Cuál fue el contexto de esa celebración? La primera convocatoria del entrenador argentino Marcelo Bielsa para las Eliminatorias del Mundial 2026 (Chile de local y Ecuador en Quito) donde Luis Suárez no fue considerado.

Es más, en su primera conferencia como DT celeste, Bielsa había dicho que iba a hablar con Suárez para trazar su mapa de ruta en la selección, pero no hubo comunicación entre las partes durante esas palabras y sus primeras convocatorias por Eliminatorias.

Consultado sobre ese episodio y cómo es su relación con Bielsa, que finalmente lo convocó para los partidos con Argentina y Bolivia, por Eliminatorias, Suárez expresó: "Se pueden malinterpretar muchas cosas. No era del entrenador. Había mucha gente, periodistas, gente, que no sabe lo que uno vive y sufre día a día y te faltan el respeto. Y tenés derecho a celebrarlo y dar un mensaje. Después está el juego de 'tómenlo para dónde quieran, saquen conclusiones y digan lo que digan'. Con Bielsa hay un respeto mutuo. Él al jugador y yo al entrenador. Te das cuenta que los compañeros que estuvieron con él van aprendiendo muchas cosas y están disfrutando una linda etapa en la selección".

Suárez también se manifestó sobre su gran temporada en Gremio: "Fue un año muy ajetreado a nivel físico y psicológico. Se hizo mucho sacrificio y esfuerzo y valió la pena".

Sobre el Mundial de Qatar 2022 expresó: "Te queda esa espina. Estaba antes del Mundial diciendo que era mi última etapa en la selección. Festejé la clasificación con Perú y me despedí del estadio, después le hice un gol a Chile y me quedó toda esa sensación de disfrutar de mi último Mundial, pero me fui con sensación de dolor, tristeza e impotencia de que pudimos hacer algo más, que merecimos más pero nos acordamos tarde, es la realidad, hay que sacar conclusiones y ser autocrítico en ese sentido. Di todo con Ghana y no se pudo dar, me vieron mis hijos y la gente de Uruguay llorando. Me tomé unos meses para pensarlo y decir qué hago. 'Y dejate llevar Luis'. Fue surgiendo una linda temporada con Gremio, pasaron los meses y ¿por qué no tener una nueva oportunidad y tener otra posibilidad y tener una linda imagen de otro tipo de recuerdos?. El partido con Bolivia lo pude disfrutar como un niño con los cosquilleos en la panza de mi primera convocatoria con 19 años y lo disfruté mucho, fue un muy lindo momento".

Como en cada nota, Suárez no perdió la oportunidad de hablar sobre su querido Nacional: "Fue el equipo que me hizo ser conocido, me hizo debutar en Primera, gané mi primer título, siempre le voy a estar agradecido. Prefiero ser recordado por el jugador que representó a Uruguay y con eso a todos los equipos del fútbol uruguayo. Nacional es el club del que soy hincha desde chico". Cuando se refirió a los demás equipos mencionó a Peñarol, Danubio, Defensor Sporting y Liverpool, entre otros.

Suárez no dio pista alguna sobre su futuro futbolístico: "De momento quiero descansar y seguir disfrutando. Hablé con mi abogado de un par de cosas hace un par de días y hace una semana que no hablo con Leo (Messi). En unos días, o en una o dos semanas lo sabré".